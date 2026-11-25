Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Uma iniciativa científica no extremo norte do Canadá busca conter os impactos das mudanças climáticas por meio do espessamento artificial do oceano congelado. Conduzido pela startup Real Ice em parceria com pesquisadores da Universidade de Cambridge, o projeto realizou testes na região de Cambridge Bay, em Nunavut, utilizando bombas para puxar a água marinha diretamente sobre a superfície congelada.

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O processo aproveita o ar gélido do inverno polar para solidificar o líquido rapidamente. A camada adicional fortalece a banquisa antes da chegada da primavera, retardando o processo natural de degelo nas épocas mais quentes do ano.

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Resultados dos testes

Durante a campanha de campo realizada no início de 2026, que integrou a quarta temporada de experimentos da iniciativa, os pesquisadores registraram um aumento de até 50 centímetros de espessura de gelo em pontos monitorados. Em etapas anteriores, os acréscimos haviam ficado entre 30 e 32 centímetros adicionais.

Embora pareça modesto, esse reforço na banquisa ajuda a reter o gelo marinho por mais tempo, além de ampliar o albedo da superfície — a capacidade de refletir a radiação solar —, reduzindo a quantidade de calor absorvida pelas águas oceânicas. Especialistas do projeto apontam que restaurar e manter essa cobertura pode desacelerar o aquecimento local e contribuir para a preservação de ecossistemas vulneráveis do Ártico.

Operação em pequena escala

O método consiste em perfurar o gelo existente e utilizar bombas submersas para espalhar a água do mar sobre a banquisa em camadas sucessivas. Durante as operações mais recentes, os equipamentos atuaram ao longo de 1.080 horas para restaurar o gelo em uma área de testes de aproximadamente 450 metros quadrados.

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As atividades em Cambridge Bay contam com a colaboração ativa de caçadores e moradores da comunidade Inuit local, atuando como guias e copesquisadores nas condições extremas da região. O foco dos cientistas agora se volta para a análise de durabilidade desse gelo espessado perante as estações quentes e a avaliação de eventuais impactos ambientais antes de qualquer debate sobre ampliação em larga escala.