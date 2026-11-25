Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Os abraços representam uma das maneiras mais habituais de expressar afeto entre familiares, amigos e parceiros. Esse gesto simboliza carinho, segurança e proximidade emocional para grande parte das pessoas. Contudo, nem todos apreciam o contato corporal, surgindo desconforto até mesmo diante de tentativas vindas de indivíduos de confiança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Muitos interpretam a recusa como sinal de frieza ou desinteresse. A psicologia indica que diferentes motivos explicam a preferência pelo distanciamento corporal, reunindo a personalidade, vivências infantis, o nível de autoestima, padrões culturais e condições emocionais específicas.

Leia Mais

A influência da criação e das primeiras experiências

A criação familiar atua como elemento de grande peso nessa conduta. Quem cresce em lares com poucas manifestações físicas de afeto pode desenvolver menor familiaridade com aproximações corporais na vida adulta.

Isso não significa que todas as pessoas que receberam pouco afeto físico na infância rejeitem demonstrações de carinho. As vivências nos primeiros anos influenciam o modo como cada adulto compreende e acolhe tais gestos.

Origens do incômodo com o contato físico

Embora cada indivíduo apresente preferências particulares, especialistas reúnem explicações centrais que esclarecem essa postura: