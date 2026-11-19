Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Biólogos afirmam que recriar espécies extintas no sentido estrito permanece impossível. Embora empresas de biotecnologia prometam trazer de volta animais como o mamute-lanoso e o lobo-gigante, limites genéticos definitivos impedem o retorno exato dessas criaturas. A desextinção gera animais híbridos modificados, incapazes de reproduzir integralmente as funções vitais da espécie original.

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O geneticista Tom Gilbert, da Universidade de Copenhague, comprovou essa barreira em estudo sobre o rato da Ilha Christmas publicado na revista "Current Biology". O animal desapareceu por volta de 1900 e tinha parentesco próximo com a ratazana, de quem se separou há 2,6 milhões de anos. Ao analisar o material genético preservado em museus, os pesquisadores reconstituíram quase 95% do genoma, mas os 5% restantes se perderam para sempre.

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Diferenças genéticas e limitações biológicas

As lacunas não recuperadas atingem áreas determinantes: o olfato e o sistema imunológico. Sem esses trechos fundamentais, o animal concebido em laboratório não perceberia o ambiente como o original. Gilbert destaca que as técnicas laboratoriais produzem apenas sósias adaptados, nunca réplicas perfeitas.

O método não envolve clonagem com células intactas. Os cientistas inserem traços específicos no genoma de um parente vivo. Em testes preliminares, pesquisadores criaram camundongos de pelos lanosos alterando apenas sete genes. Da mesma forma, o lobo-gigante apresentado em 2025 resultou da edição de cerca de 15 genes em um lobo-cinzento.

No caso do mamute-lanoso, a distância biológica é maior. O genoma dele apresenta 1,5 milhão de variações em relação ao elefante-asiático. Ajustar as características visuais geraria apenas um elefante peludo adaptado ao frio. Como o DNA antigo sempre surge fragmentado, torna-se inviável reconstruir a estrutura biológica integral.

Avanço para a conservação atual

Apesar das barreiras para reviver o passado, os métodos aperfeiçoados nesses projetos servem à conservação de espécies vivas. O uso de ferramentas de edição como CRISPR permite reintroduzir diversidade genética em populações ameaçadas. O rinoceronte-branco-do-norte, restrito a apenas duas fêmeas, já utiliza recursos de reprodução assistida desenvolvidos nessas frentes.

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A genética também não soluciona a perda de comportamento social. Os conhecimentos aprendidos em grupo desapareceram junto com os últimos indivíduos de cada linhagem extinta. A nova geração de elefantes modificados pela empresa Colossal, prevista para o final desta década, demonstrará os limites da semelhança física, sem reproduzir o aprendizado original do mamute.