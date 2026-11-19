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Reconhecer a razão em pessoas com opiniões divergentes tornou-se um desafio diante de uma sociedade que divide quase tudo em dois lados. Essa barreira social motivou a reflexão de Arturo Pérez-Reverte, escritor e membro da Real Academia Espanhola (RAE), aos 74 anos, sobre fanatismo, intolerância e a dificuldade de admitir os acertos de quem pensa diferente.

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O autor apontou que a sociedade enfrenta esse dilema ao afirmar que "Vivimos en un mundo tan maniqueo que no aceptamos ninguna virtud en el adversario, ni ningún defecto en nuestro propio bando". A declaração estimula o questionamento das próprias certezas e a escuta a quem pensa de modo distinto.

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A divisão em dois lados

Pérez-Reverte compartilhou o posicionamento em 2021, durante participação no programa de televisão "El Hormiguero", apresentado por Pablo Motos. Na época, ele compareceu à atração para divulgar o livro "El italiano".

No programa, o escritor tratou sobre como os indivíduos constroem sua visão de mundo e passam a se identificar com grupos a ponto de rejeitar qualquer aspecto positivo nos adversários. Ele defendeu que a realidade humana se mostra mais complexa do que uma simples divisão entre bons e maus.

Ao recordar sua experiência profissional como correspondente de guerra, relatou ter conhecido pessoas capazes de ter comportamentos heroicos em certas ocasiões e cometer atrocidades em outros momentos. A constatação revela que ninguém pode ser reduzido a uma única definição.

Os perigos do fanatismo e da intolerância

A reflexão também se conecta com outra ideia do autor: o perigo de transformar convicções particulares em uma fé inquestionável. Em entrevista, ele criticou a tendência social que exige posicionamentos restritos a dois extremos.

Na visão do escritor, essa mentalidade estimula uma cadeia destrutiva de intolerância:

a fé conduz ao fanatismo;

o fanatismo gera comportamentos inquisitoriais;

o comportamento inquisitorial resulta na perseguição aos divergentes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O escritor indicou que manifestar desacordo não significa desprezar o outro. Identificar virtudes em quem pensa diferente não obriga a adotar essas ideias, assim como admitir um erro não representa abrir mão das próprias convicções.