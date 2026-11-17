Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A criopreservação após a morte atrai pessoas interessadas na possibilidade de retornar futuramente à vida. Essa prática de hibernação humana pautou uma reportagem do programa "Fuori dal coro", exibido no último domingo (15), no canal italiano Rete4.

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O primeiro laboratório do continente europeu opera na Suíça. No local, os corpos permanecem armazenados a 196 graus abaixo de zero. A própria organização responsável pelo procedimento adverte que não assegura a conclusão bem-sucedida do processo.

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Conforme indicou a equipe da emissora televisiva, a empresa reforça a incerteza científica existente: "Não se sabe se e quando existirá a tecnologia necessária, é totalmente possível que a reanimação nunca tenha êxito". O custo financeiro alcança 200 mil euros investidos por quem busca uma segunda existência, o equivalente a R$ 1,27 milhão.

Procedimentos preparatórios e transporte

Entre os adeptos está Filippo Polistena, proprietário de uma empresa funerária que também determinou sua própria conservação. Ele explicou que o contrato firmado representa um investimento pessoal inédito.

A firma de Polistena obteve inscrição em registros comerciais como agência funerária inovadora para atender aos procedimentos. O trabalho abrange os preparativos preliminares antes da transferência do paciente rumo aos centros conservadores no exterior.

Uma demonstração exibida no programa, com o auxílio de um manequim, detalhou as etapas operacionais:

indução do paciente ao estado de estase na temperatura de 30 graus negativos;

remoção e transporte do indivíduo por meio de ambulância.

Motivações e relatos de participantes

Outro italiano adepto do procedimento é Giuseppe, que apresentou à reportagem seu comprovante recente de transferência bancária mensal. Ele explicou a forma como projeta sua documentação futura: "Na minha carteira de identidade provavelmente estará escrito 'primeira vida nascido/morto', segunda vida 'renascido'".

Giuseppe esclareceu que seu corpo repousará imerso em um cilindro com nitrogênio líquido a 196 graus negativos. O participante reconhece as dúvidas científicas envolvidas no plano.

"Talvez nunca consigamos, então até que o primeiro ser humano seja trazido de volta à vida é uma aposta, é uma fé, é um credo, é a minha religião", declarou o entrevistado.

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Ele relatou que foi desbatizado em março de 2007 e destacou o fascínio com a perspectiva de voltar em mil anos, seja na Terra ou em Marte: "Um dia, quando eu ressuscitar, seremos uma espécie de estrelas".