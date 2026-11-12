A Terra tem uma segunda lua? Alegação sobre o objeto 2026 QQ8 chama atenção da comunidade científica

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Em agosto de 2026, o astrônomo Krisztián Sárneczky identificou um pequeno objeto que aparentava orbitar a Terra. Inicialmente catalogado com a designação provisória Sar2901, o corpo celeste gerou debate sobre ser asteroide ou lixo espacial. Observações adicionais realizadas com os telescópios Lowell 4m e UH-88 confirmaram a origem natural do elemento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma publicação online do Minor Planet Center, divisão da União Astronômica Internacional responsável por reunir dados de cometas e asteroides do Sistema Solar e calcular órbitas, confirmou a descoberta. O objeto recebeu a denominação 2026 QQ8 e foi categorizado como uma mini-lua.

Leia Mais

Diferenças entre mini-lua e quasi-satélite

Com tamanho estimado na ordem de um metro de diâmetro, o 2026 QQ8 possui comportamento diferente de corpos como 2023 FW13 e 2025 PN7. Esses objetos atuam como quasi-satélites que giram ao redor do Sol e apenas parecem acompanhar a Terra. O 2026 QQ8 entrou tecnicamente na esfera de Hill terrestre, região na qual a gravidade do planeta se sobrepõe à atração exercida pelo Sol.

A captura pela gravidade terrestre ocorreu no fim de abril de 2026. O asteroide completava uma translação solar prévia em cerca de 359 dias, período muito semelhante ao da Terra, aspecto que viabilizou a aproximação temporária. Encontros com essas características ocorrem aproximadamente uma vez a cada dez anos.

Trajetória e histórico de aproximações

Parâmetros da mecânica celeste indicam que a mini-lua completará 1,5 volta ao redor do planeta antes de se libertar da atração gravitacional em dezembro de 2026, quando retornará a uma trajetória orbital em torno do Sol. O corpo viaja a uma distância equivalente a 1,48 vez o percurso médio entre a Terra e a Lua.

Em razão do porte reduzido, o asteroide se desintegraria normalmente na atmosfera se atingisse o planeta. O registro não representa o primeiro evento desse gênero na história astronômica, havendo outras passagens temporárias documentadas:

2020 SO

2020 CD3

2024 PT5 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pesquisas recentes indicam que diversos pequenos asteroides podem se encontrar simultaneamente em órbitas temporariamente ligadas à Terra. Análises astronômicas apontam inclusive a possibilidade de que essa classe de mini-luas tenha origem em materiais do próprio planeta.