Como funcionava o fogo grego?

Uma pesquisa finalizada em abril deste ano no Union College, nos Estados Unidos, recorreu à análise de textos medievais e a experimentos químicos para investigar a composição do fogo grego, arma incendiária usada pela marinha bizantina. O estudo favorece a hipótese de uma substância à base de petróleo e aponta a importância do equipamento de lançamento. A fórmula original, porém, ainda não foi identificada.

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O trabalho foi apresentado por Armaan Uppal, então estudante de graduação da instituição, com orientação dos professores Tommaso Gazzarri e Christopher Whitehead. A investigação procura reunir duas formas de evidência: o que os autores antigos escreveram sobre a arma e o que a química permite testar atualmente.

O ponto de partida está em relatos que descrevem o uso de uma substância capaz de incendiar embarcações e continuar em chamas sobre a água. Os documentos indicam seus efeitos em combate, mas não preservam uma receita cuja autenticidade possa ser comprovada. Por isso, pesquisadores precisam trabalhar com hipóteses.

Uppal examinou textos atribuídos a autores bizantinos, entre eles o cronista Teófanes, o Confessor, e a historiadora Ana Comnena. A leitura foi combinada com experimentos e análises por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, técnica usada para separar e identificar componentes químicos de uma amostra.

A hipótese de uma base de petróleo é compatível com uma das características descritas nas fontes. Uma substância oleosa pode permanecer na superfície da água enquanto queima. A demonstração de que isso é possível, contudo, não prova que os bizantinos usavam a mesma composição em seus navios.

O resumo da pesquisa divulgado pelo Union College não apresenta uma fórmula identificada como autêntica nem resultados detalhados que permitam declarar o mistério resolvido. O estudo oferece uma maneira de testar possibilidades, e não uma confirmação definitiva dos ingredientes empregados há mais de mil anos.

A investigação também desloca a atenção da mistura para o equipamento. Para atingir uma embarcação adversária, a substância precisava ser projetada a partir de um navio em movimento. Reservatórios e mecanismos de lançamento faziam parte do problema técnico que os pesquisadores procuram compreender.

Essa abordagem considera a arma como um sistema: a composição do material, o modo de armazenamento e a forma de projeção precisavam funcionar juntos. Reproduzir uma chama semelhante à descrita nos documentos, portanto, não basta para demonstrar como todo o conjunto operava.

As fontes históricas são essenciais, mas têm limites. Um cronista podia registrar a destruição dos navios sem conhecer os materiais empregados ou o funcionamento do equipamento. Já uma experiência moderna pode mostrar que uma hipótese é viável, sem provar que ela corresponde ao método medieval.

O fogo grego ficou associado à defesa de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Empregada a partir do século 7, a arma ajudou a enfrentar frotas inimigas que ameaçavam a capital do Império Bizantino. Sua fama atravessou os séculos, enquanto os detalhes de sua produção se perderam.

Em um relato escrito por volta do ano 800, Teófanes descreveu embarcações que queimaram junto às muralhas marítimas, afundaram com suas tripulações ou foram levadas em chamas até ilhas próximas. O texto registra o efeito da arma, mas não revela sua receita. Ao aproximar a química da leitura dessas fontes, a pesquisa apresentada em 2026 procura reduzir a distância entre as descrições e os mecanismos que poderiam explicá-las. A composição exata e o funcionamento completo do fogo grego continuam, por enquanto, questões em aberto.

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A arma dos bizantinos

O fogo grego surgiu no Império Bizantino no século 7 e foi usado em batalhas navais, inclusive na defesa de Constantinopla. Relatos descrevem uma substância lançada contra os inimigos que continuava a queimar sobre a água. Sua composição não foi preservada de forma conclusiva. A hipótese de uma base de petróleo é investigada por pesquisadores, mas ainda não há comprovação da receita original.