Noruega anuncia R$ 350 milhões para o Fundo Amazônia

A Noruega anunciou nesta segunda-feira (9/11) uma doação de R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia, em reconhecimento aos resultados do Brasil no combate ao desmatamento. O repasse está condicionado à verificação final dos dados, prevista até o fim do ano.



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Segundo a embaixada norueguesa, a contribuição reforça a parceria entre os dois países para a proteção da floresta. O anúncio ocorre após uma redução de 70% do desmatamento na Amazônia nos últimos quatro anos, informou a representação diplomática.

A ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland, afirmou que os resultados brasileiros têm importância global. “Eles refletem um trabalho consistente realizado ao longo de vários anos. A Amazônia é fundamental para o clima global e para a biodiversidade”, declarou.

Principal doador do fundo, o país nórdico contribuiu com cerca de R$ 3,8 bilhões desde a criação do mecanismo, em 2008. Em junho deste ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que o fundo havia recebido R$ 2,6 bilhões em doações internacionais. Na ocasião, o maior valor anunciado era da Noruega, com R$ 618 milhões.

O Fundo Amazônia recebe doações nacionais e internacionais para financiar projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Administrados pelo BNDES, os recursos estão vinculados à comprovação dos resultados obtidos na redução das emissões associadas à derrubada da floresta.

Os doadores não escolhem diretamente os projetos que receberão os recursos. As diretrizes para sua aplicação são definidas pelo Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que reúne representantes do governo federal, dos estados amazônicos e da sociedade civil.

A relação entre Brasil e Noruega em torno do fundo passou por uma interrupção durante o governo Jair Bolsonaro. Em 2019, o país europeu suspendeu um repasse de cerca de R$ 133 milhões, após apontar o descumprimento do acordo para a redução do desmatamento. Naquele período, outras doações também foram paralisadas, e nenhum novo projeto foi aprovado.

Além da Noruega, contribuem para o fundo Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Irlanda, Japão e União Europeia. Segundo Aasland, o governo norueguês pretende manter a

Condições

Resultados comprovados

• A doação norueguesa de R$ 350 milhões depende da verificação final dos resultados brasileiros na redução do desmatamento, prevista até o fim do ano.

Proteção da floresta

• Os recursos do Fundo Amazônia financiam projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia Legal.

Destino dos recursos

• Os países doadores não escolhem diretamente os projetos beneficiados. As diretrizes são definidas por um comitê com representantes do governo federal, dos estados amazônicos e da sociedade civil.

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Gestão

• O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, administra os recursos.

