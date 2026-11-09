Buraco na camada de ozônio na Antártida: novas medições da NASA e da NOAA colocam em foco seu tamanho e a influência das condições climáticas no fenômeno

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A camada protetora de ozônio da Terra manteve a trajetória de recuperação em 2026. Condições atmosféricas específicas fizeram com que o buraco sobre a Antártida atingisse uma extensão maior do que nos anos recentes, conforme dados da Nasa e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

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Entre 7 de setembro e 13 de outubro, período de maior esgotamento do gás, a área média atingida foi de 25 milhões de quilômetros quadrados. Essa dimensão colocou o registro na sétima posição entre os maiores observados em 48 anos de medições.

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O ozônio estratosférico atua como filtro contra a radiação solar prejudicial. Essa proteção difere do ozônio encontrado no nível do solo, considerado um poluente decorrente de atividades humanas.

Vórtice polar prolongou desgaste

O pico diário do buraco ocorreu em 18 de setembro, cobrindo 27,1 milhões de quilômetros quadrados. A maior extensão de toda a série histórica foi registrada em setembro de 2000.

Nas últimas temporadas, a formação do buraco ocorreu mais tarde, o que reflete a recomposição da barreira de gás. Em 2026, ventos intensos mudaram essa dinâmica. Paul Newman, cientista sênior da Universidade de Maryland e pesquisador da Nasa, afirmou: "nos últimos anos, o buraco de ozônio anual tem se formado mais tarde na temporada, o que indica que a camada de ozônio está se recuperando. Mas um vórtice polar inusualmente potente prolongou o esgotamento do ozônio na Antártida nesta temporada, permitindo que o buraco crescesse até alcançar proporções que não víamos há uma década".

Newman calculou que o fenômeno teria ocupado 3,5 milhões de quilômetros quadrados a mais se as substâncias nocivas mantivessem os níveis recordes de 2000. Amy Butler, pesquisadora da NOAA, apontou que a fraca atividade das ondas meteorológicas manteve os ventos do vórtice afastados do polo, gerando uma zona extensa propícia à perda de ozônio.

Menor espessura e queda de compostos nocivos

Apesar da área expandida, a intensidade da destruição não atingiu os níveis de décadas passadas. Instrumentos acoplados a balões do Observatório Atmosférico de Referência do Polo Sul detectaram uma concentração mínima de 105 unidades Dobson em 17 de outubro. O patamar mais baixo já medido no Polo Sul foi de 92 unidades Dobson, em outubro de 2006.

A análise histórica iniciada em 1979 utiliza dados dos satélites Aura, NOAA-20, NOAA-21 e Suomi National Polar-orbiting Partnership. As diretrizes do Protocolo de Montreal de 1987 sustentam essa regeneração ao banir compostos prejudiciais.

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Stephen Montzka, cientista sênior da NOAA, destacou que os níveis de cloro na estratosfera antártica caíram quase um terço na comparação com a década de 1980. Com o desaparecimento progressivo dos resíduos de clorofluorcarbonos, cientistas projetam a recuperação completa da camada durante a década de 2070.