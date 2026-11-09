Uma tumba real de 2.700 anos guarda uma pista sobre o uso de cannabis em um antigo complexo funerário marcado por evidências de sacrifícios humanos e de cavalos

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Arqueólogos identificaram evidências do consumo de cannabis por suas propriedades intoxicantes em um túmulo principesca na Sibéria. No complexo localizado na república russa de Tuva, perto da fronteira com a Mongólia, pesquisadores encontraram cerca de mil sementes da planta depositadas deliberadamente junto aos mortos.

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O arqueólogo Gino Caspari, da Universidade de Berna, na Suíça, explicou em comunicado que as sementes comprovam a importância da planta nos rituais funerários. O estudo publicado na revista "Science" detalha que amostras de cabelo humano recolhidas na câmara mortuária central confirmam a ingestão por membros da nobreza cita.

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Análise molecular e datação

A análise capilar realizada por espectrometria de massa de alta resolução revelou canabinol (CBN), produto derivado da oxidação do tetrahidrocanabinol (THC). A equipe também detectou sinais fracos do próprio THC. Os cientistas supõem que a vegetação envolvia variantes selvagens que cresciam espontaneamente na região.

A datação por radiocarbono em seis sementes recuperadas indicou que o material foi colocado na câmara mortuária no início do século 8 a.C. As condições do túmulo asseguraram a conservação desses vestígios vegetais, que resistem melhor ao tempo em comparação com folhas, flores ou resinas.

Rituais funerários e sacrifícios

A detecção molecular não especifica a quantidade consumida nem os métodos adotados pela elite cita. Contudo, resíduos de canabinoides encontrados sobre pedras aquecidas e dentro de recipientes em outros sítios arqueológicos da Ásia Central sugerem inalação.

Caspari declarou: "os traços moleculares no cabelo e as sementes de cannabis vêm da mesma sepultura, e sugerem que a cannabis foi usada por suas propriedades intoxicantes".

Os citas eram ginetes nômades de origem iraniana oriental que viveram na Idade do Bronze. A comunidade migrou da Ásia Central para o território da atual Ucrânia e o sul da Rússia nos séculos 8 e 9 a.C., permanecendo na área por cerca de 500 anos até a assimilação por povos vizinhos após a dispersão causada pelos godos no século 3 d.C.

Trabalhos anteriores no local identificaram esqueletos de 18 cavalos sobre o monte sepulcral e ossadas humanas. Sobre esse aspecto, Caspari afirmou: "nesta tumba principesca, os sepultamentos foram acompanhados por extensos sacrifícios de cavalos e, muito provavelmente, sacrifícios humanos também".

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Pesquisadores agora realizam o sequenciamento genético de sementes recolhidas no monumento funerário para mapear a dispersão e a posterior domesticação da espécie vegetal.