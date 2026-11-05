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Uma montanha submarina ao sul da Tasmânia guarda uma cena surpreendente com enguias, e a escala da concentração chama a atenção de cientistas no oceano austral

Evento inédito na Tasmânia concentra quase três milhões de animais para reprodução; montanha isolada no oceano surpreende equipe de cientistas

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Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
05/11/2026 17:00

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Uma montanha submarina ao sul da Tasmânia guarda uma cena surpreendente com enguias, e a escala da concentração chama a atenção de cientistas no oceano austral
Cientistas da CSIRO registram a impressionante concentração de milhões de enguias das profundezas para reprodução ao sul da Tasmânia crédito: Créditos: depositphotos.com / afe207

Cientistas da agência australiana CSIRO registraram uma concentração de milhões de enguias das profundezas ao sul da Tasmânia. O fenômeno acontece ao redor do monte submarino Patience, um vulcão extinto com apenas dois quilômetros quadrados localizado no parque marinho de Huon. A cada outono austral, esses animais migram para o mesmo ponto a fim de se reproduzir.

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Pescadores comerciais da região já relatavam capturas incomuns na década de 1980. O primeiro registro em vídeo ocorreu em 2007, quando uma câmera rebocada por um navio científico revelou uma coluna de água densamente ocupada a centenas de metros de profundidade. Entre 2023 e 2025, a equipe do pesquisador Scoulding realizou novas medições na área utilizando sonar e imagens submarinas.

O equipamento de sonar sozinho era insuficiente, pois o peixe hoplostète orange também frequenta o relevo e gera sinais acústicos semelhantes. As imagens de câmera permitiram aos cientistas separar os dados acústicos de cada espécie.

Volume recorde e maturidade sexual

Conforme estudo divulgado na revista "Royal Society Open Science", a biomassa de enguias em maio atinge cinco vezes o volume visto em março. O total ultrapassa 3.500 toneladas, o que equivale a cerca de 2,8 milhões de animais concentrados no cume. O enxame atinge até 150 metros acima do leito do oceano e se estende por vários quilômetros.

Enguia de cor clara no fundo do mar rochoso e arenoso
Enguias como esta se concentram em milhões ao redor do monte submarino Patience, na Tasmânia, para a reprodução(Créditos: depositphotos.com / rostislavstefanek.seznam.cz)

A espécie anguille-panier habita a vizinhança do monte durante o ano inteiro. Os números aumentam expressivamente entre março e maio, e o grupo permanece detectável de dezembro a agosto. O período de permanência superou as previsões dos biólogos.

Exemplares capturados no local apresentavam sinais avançados de maturidade reprodutiva. As fêmeas carregavam ovos formados e o estômago vazio, já que deixam de se alimentar antes da desova. Os pesquisadores conseguiram pescar apenas sete espécimes com anzol.

Hipótese ecológica e preservação

O monte Patience integra um conjunto de aproximadamente 120 formações submersas da região com características parecidas, mas nenhuma outra abriga reuniões dessa magnitude. A proximidade da montanha com a plataforma continental deve influenciar as correntes marítimas e guiar os animais para essa estrutura específica.

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O local sofreu com a pesca de arrasto de fundo antes de virar reserva marinha em 2007. Desde a criação do parque, a área apresenta sinais de recuperação: corais vivos voltaram a crescer sobre as superfícies degradadas e a população de hoplostètes orange registra crescimento contínuo.

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