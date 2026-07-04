a ovelha que mudou a ciência

Na madrugada de 5 de julho de 1996, um cordeiro veio ao mundo em um galpão simples do Instituto Roslin, nos arredores de Edimburgo, na Escócia. O nascimento passou despercebido fora dos muros do laboratório. Não havia fotógrafos, manchetes ou qualquer cerimônia. Apenas uma pequena equipe de pesquisadores sabia que aquele filhote carregava uma descoberta capaz de mudar a ciência. Meses depois, quando o mundo conheceu Dolly, a biologia precisou reescrever um de seus princípios mais fundamentais.



Batizada de Dolly, ela entraria para a história como o primeiro mamífero clonado com sucesso a partir de uma célula adulta. O nome surgiu de uma brincadeira dos próprios pesquisadores. Como a célula utilizada no experimento foi retirada da glândula mamária de uma ovelha adulta, decidiram homenagear a cantora norte-americana Dolly Parton, famosa pelo busto avantajado. A referência bem-humorada atravessou décadas e acabou se tornando parte da história da ciência.



Até então, os cientistas acreditavam que uma célula adulta, depois de assumir uma função específica no organismo, perdia para sempre a capacidade de gerar um novo indivíduo. Dolly derrubou esse dogma. O experimento mostrou que o DNA de uma célula especializada preservava todas as informações necessárias para formar um organismo completo. Bastava reprogramá-la.



A pesquisa foi conduzida pelo embriologista britânico Ian Wilmut e pelo biólogo celular Keith Campbell, ao lado dos pesquisadores Bill Ritchie e Jim McWhir, no Instituto Roslin, em parceria com a empresa de biotecnologia PPL Therapeutics. Utilizando a técnica de transferência nuclear de célula somática, eles retiraram o núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha da raça Finn Dorset e o inseriram em um óvulo cujo núcleo havia sido removido. O embrião formado foi implantado em uma terceira ovelha, que serviu como mãe de aluguel.



O sucesso veio depois de inúmeras tentativas. Foram utilizados 277 óvulos. Apenas 29 embriões se desenvolveram o suficiente para serem implantados e somente 13 chegaram ao útero das ovelhas receptoras. Apenas um nascimento foi bem-sucedido.



Era Dolly

Apesar do êxito, a descoberta permaneceu em segredo por mais de sete meses. Os pesquisadores aguardaram a validação dos resultados antes de anunciá-los. Somente em 22 de fevereiro de 1997, a revista científica Nature publicou o estudo Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells. No mesmo dia, o Instituto Roslin apresentou Dolly à imprensa internacional.



A imagem da pequena ovelha percorreu o mundo. Jornais abriram suas primeiras páginas com a notícia, emissoras de televisão interromperam a programação e uma pergunta dominou o debate internacional: se era possível clonar uma ovelha, seria possível clonar um ser humano?

Ao apresentar o experimento, Ian Wilmut resumiu sua importância: "O principal significado deste trabalho é mostrar que o núcleo de uma célula adulta pode ser reprogramado para desenvolver um animal completo."



Keith Campbell reforçou que o objetivo jamais foi produzir cópias de pessoas, mas compreender os mecanismos do desenvolvimento biológico.



A repercussão foi imediata. O então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, determinou que especialistas avaliassem as implicações éticas da clonagem humana. Diversos países revisaram suas legislações, enquanto organismos internacionais passaram a discutir limites para impedir a clonagem reprodutiva de seres humanos.

A REVOLUÇÃO QUE CONTINUA

O maior legado de Dolly nunca foi a clonagem em si. Sua maior contribuição foi demonstrar que uma célula adulta podia voltar ao estado inicial de desenvolvimento. Essa descoberta abriu caminho para uma das áreas mais promissoras da medicina moderna: a reprogramação celular.

Os estudos iniciados a partir desse princípio contribuíram para o desenvolvimento das células-tronco pluripotentes induzidas (iPS), tecnologia criada pelo pesquisador japonês Shinya Yamanaka, vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2012.



Hoje, essas pesquisas alimentam tratamentos experimentais para Parkinson, Alzheimer, diabetes tipo 1, doenças cardíacas, degeneração da retina e lesões da medula espinhal. Também permitem produzir células humanas em laboratório para testar medicamentos, compreender doenças genéticas e, no futuro, criar tecidos destinados a transplantes com menor risco de rejeição.



A clonagem também encontrou aplicações na agropecuária, preservando animais de alto valor genético, e na conservação ambiental. Espécies ameaçadas, como o furão-de-patas-negras e o cavalo-de-Przewalski, já foram clonadas para ampliar sua diversidade genética e reduzir o risco de extinção.

Dolly levou uma vida relativamente normal. Reproduziu-se naturalmente e deu à luz seis cordeiros. Em fevereiro de 2003, aos seis anos e sete meses, foi sacrificada em decorrência de uma doença pulmonar progressiva. Durante anos, sua morte levantou dúvidas sobre um possível envelhecimento precoce dos clones, hipótese que pesquisas posteriores relativizaram ao demonstrar que muitos animais clonados apresentam expectativa de vida semelhante à dos concebidos naturalmente.



Hoje, preservada no Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo, Dolly continua recebendo milhares de visitantes. O animal empalhado representa muito mais do que um marco científico. Simboliza o momento em que a humanidade descobriu que uma célula adulta nunca esquece completamente sua origem.



Trinta anos depois, aquele cordeiro nascido em silêncio continua influenciando laboratórios, universidades e hospitais em todo o mundo. Poucos experimentos alteraram tanto o rumo da ciência. Dolly não apenas inaugurou a era da clonagem moderna. Ela abriu uma nova fronteira para a medicina, redefiniu os limites da genética e mostrou que, dentro de cada célula, a vida guarda uma memória capaz de recomeçar.

Em 2005, manifestantes protestaram em Frankfurt contra a autorização concedida ao cientista Ian Wilmut para clonar embriões humanos destinados à pesquisa médica. Com máscaras de ovelha e cartazes, temiam que os estudos levassem à clonagem de pessoas. Wilmut negou essa possibilidade AFP

Quem fez DOLLY

Ian Wilmut (1944–2023) - Embriologista britânico e líder do projeto. Tornou-se o rosto público da clonagem de Dolly.

Keith Campbell (1954–2012) - Biólogo celular. Considerado por muitos colegas o principal responsável pelo método de reprogramação celular utilizado na clonagem.

Bill Ritchie - Embriologista do Instituto Roslin que participou diretamente dos experimentos.

Jim McWhir - Especialista em células-tronco embrionárias e integrante da equipe científica.

o impacto

Medicina regenerativa

Abriu caminho para pesquisas com

células-tronco, terapia celular e

regeneração de tecidos.

Ciência e pesquisa

Impulsionou estudos sobre

reprogramação celular e

desenvolvimento embrionário.

Agricultura e pecuária

Discussões sobre melhoramento

genético, preservação de espécies e

produção animal.

Ética e bioética

Levantou debates globais sobre os

limites da manipulação da vida e o

bem-estar animal.

“Não se trata apenas de clonar uma ovelha. Trata-se de entender como a vida funciona”



Ian Wilmut (1944-2023)

Cientista, criador da ovelha Dolly

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embriões foram utilizados

até o nascimento de Dolly