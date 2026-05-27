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Lua Azul em alta: entenda o raro fenômeno

Evento ocorre a cada dois ou três anos e se refere à segunda lua cheia do mês; entenda a curiosa origem do nome que não tem a ver com a cor

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
27/05/2026 15:17 - atualizado em 27/05/2026 15:17

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Lua Azul em alta: entenda o raro fenômeno
A Lua Cheia, centro do fenômeno da Lua Azul, não apresentará coloração especial na madrugada de domingo crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

O céu da madrugada deste domingo (31/5) será marcado pelo fenômeno astronômico conhecido como Lua Azul. Apesar do nome, o satélite natural da Terra não ganhará uma coloração azulada, pois o termo se refere a uma particularidade do calendário lunar.

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O que é a Lua Azul?

O ciclo lunar tem duração média de 29,5 dias, um período um pouco menor que a maioria dos meses. Essa diferença faz com que, eventualmente, ocorram duas luas cheias dentro de um mesmo mês.

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Quando isso acontece, a segunda lua cheia do mês recebe o nome de Lua Azul. A agência espacial americana (Nasa) considera o fenômeno raro, ocorrendo apenas a cada dois ou três anos.

Existe também uma segunda definição, a Lua Azul sazonal. Ela ocorre quando uma estação do ano, que normalmente tem três luas cheias, registra uma quarta. Nesse cenário, a terceira delas é chamada de Lua Azul.

De onde vem o nome?

A origem do nome não está na astronomia moderna, mas em antigos feriados religiosos. De acordo com a Nasa, o primeiro registro do termo foi encontrado em um panfleto de 1528, que usava a expressão em inglês arcaico "the mone is blewe".

De acordo com especialistas, há indícios que a palavra "blewe" deriva de "belewe", que significava "traidor". A Lua extra na estação acabava por confundir ou "trair" as datas de feriados cristãos, como a Páscoa, por exemplo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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