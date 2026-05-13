Cometa C/2025 R3 ilumina o céu de maio: como observar o espetáculo
Visitante cósmico se aproxima de Órion e pode ser visto com binóculos ou celulares; veja o passo a passo para não perder este raro fenômeno
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O cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) chama a atenção no céu, mas, para observá-lo, é preciso planejamento. O visitante cósmico aparece na região da constelação de Órion, favorecendo o uso de binóculos, telescópios e câmeras de celulares ou profissionais.
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Ele se afasta da região interna do Sistema Solar, mas ainda representa uma oportunidade para observadores. Segundo a NASA, o cometa surge em direção a Órion, uma das constelações mais conhecidas.
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Como localizar o cometa
Para encontrá-lo, as Três Marias servem como referência inicial. A busca deve seguir para a área próxima à estrela Saiph, associada ao “pé” do caçador Órion. Mapas astronômicos indicam a passagem do cometa por essa região em 12 e 13 de maio de 2026.
Apesar do interesse, o C/2025 R3 não é um objeto visível a olho nu. Binóculos do tipo 10x50, telescópios pequenos ou câmeras em um tripé aumentam consideravelmente as chances de sucesso.
De acordo com a Urânia Planetário, a recomendação é iniciar a busca de 40 a 50 minutos após o pôr do sol, olhando para o horizonte Oeste. O local ideal precisa ter visão livre, pouca iluminação e ausência de prédios ou árvores na direção do fenômeno. O cometa deve apresentar uma cauda longa e bonita.
O céu de maio também reserva outras cenas, como a luz cinérea da Lua e aproximações aparentes com planetas brilhantes. Esses eventos mostram que a astronomia observacional depende de orientação, paciência e atenção aos detalhes, não apenas de grandes equipamentos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.