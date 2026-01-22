Cheiro de barata: entenda por que só algumas pessoas conseguem sentir

Você já sentiu um cheiro característico no ar e, ao comentar, percebeu que ninguém mais na sala conseguia senti-lo? Se esse odor era o de barata, saiba que a explicação para essa diferença de percepção não está na imaginação, mas sim na sua genética.

A capacidade de detectar o cheiro liberado por esses insetos está diretamente ligada a variações no nosso DNA. Algumas pessoas simplesmente possuem os receptores olfativos certos para identificar os compostos químicos que as baratas exalam para se comunicar ou que deixam em seu rastro.

Leia Mais

Qual é o cheiro de barata?

O odor associado às baratas não é único. Ele é uma combinação complexa de feromônios, substâncias liberadas para atrair parceiros ou alertar sobre perigos, e de resíduos como fezes e saliva que se acumulam em locais com infestação.

Descrever esse odor para quem nunca sentiu, porém, é um desafio.Geralmente, o cheiro é descrito como oleoso, mofado e até levemente adocicado, mas de forma desagradável.

Um dos principais componentes desse aroma é uma substância chamada trimetilamina, que também é encontrada em peixes em decomposição, o que ajuda a explicar a repulsa que causa.

A explicação está no DNA

Nosso olfato é controlado por uma vasta família de genes responsáveis por criar os receptores que ficam no nariz. Cada receptor é especializado em detectar um tipo específico de molécula odorífera, funcionando como um sistema de chave e fechadura para ativar um sinal no cérebro.

Pessoas que sentem o cheiro de barata têm uma versão funcional do gene que produz o receptor para os compostos químicos que elas liberam. Já quem não sente, possui uma variação genética que torna esse receptor inativo ou "cego" para aquelas moléculas específicas.

O fenômeno é parecido com outras particularidades genéticas sensoriais, como a capacidade que alguns têm de sentir o cheiro do aspargo na urina ou a percepção do coentro, que para uma parcela da população tem gosto de sabão. Trata-se de uma diferença sensorial que varia de pessoa para pessoa.

Ter essa sensibilidade olfativa pode funcionar como um sistema de alerta precoce. Identificar o cheiro característico é um forte indicativo de uma infestação, mesmo que os insetos ainda não estejam visíveis, permitindo tomar medidas de controle mais rapidamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.