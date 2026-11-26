Sabará lança programa para entregar medicamentos de graça em casa
A iniciativa visa facilitar o acesso aos medicamentos, especialmente entre pessoas que enfrentam dificuldades para ir até as unidades de saúde
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Moradores de Sabará poderão receber medicamentos diretamente em casa, sem precisar ir até uma unidade de saúde para buscá-los. A Prefeitura lançou o programa Remédio em Casa, que prevê a entrega mensal dos medicamentos a 300 famílias nesta primeira etapa.
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A iniciativa começou pelo bairro Alvorada. Durante o lançamento, o prefeito Sargento Rodolfo acompanhou a primeira entrega na residência de uma moradora, identificada como dona Maria.
"A partir de hoje, nem a senhora nem seu filho precisam ir lá buscar remédio mais não, porque nós vamos trazer na casa da senhora agora. A partir de hoje, o remédio vai ser em casa", afirmou o prefeito durante a entrega.
Os medicamentos serão separados mensalmente por um farmacêutico e entregues nas residências por uma equipe da prefeitura, com o apoio de um veículo. A proposta é facilitar o acesso aos medicamentos e contribuir para a continuidade dos tratamentos, especialmente entre pessoas que enfrentam dificuldades para ir até as unidades de saúde.
Segundo o chefe do Executivo, a iniciativa fazia parte das propostas de governo. "Compromisso feito, compromisso fechado. Estava lá no nosso plano de governo e agora a gente está aqui tornando realidade", disse.
A novidade foi divulgada pelo prefeito nas redes sociais, veja:
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