Moradores de Sabará poderão receber medicamentos diretamente em casa, sem precisar ir até uma unidade de saúde para buscá-los. A Prefeitura lançou o programa Remédio em Casa, que prevê a entrega mensal dos medicamentos a 300 famílias nesta primeira etapa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa começou pelo bairro Alvorada. Durante o lançamento, o prefeito Sargento Rodolfo acompanhou a primeira entrega na residência de uma moradora, identificada como dona Maria.

"A partir de hoje, nem a senhora nem seu filho precisam ir lá buscar remédio mais não, porque nós vamos trazer na casa da senhora agora. A partir de hoje, o remédio vai ser em casa", afirmou o prefeito durante a entrega.

Os medicamentos serão separados mensalmente por um farmacêutico e entregues nas residências por uma equipe da prefeitura, com o apoio de um veículo. A proposta é facilitar o acesso aos medicamentos e contribuir para a continuidade dos tratamentos, especialmente entre pessoas que enfrentam dificuldades para ir até as unidades de saúde.

Segundo o chefe do Executivo, a iniciativa fazia parte das propostas de governo. "Compromisso feito, compromisso fechado. Estava lá no nosso plano de governo e agora a gente está aqui tornando realidade", disse.

A novidade foi divulgada pelo prefeito nas redes sociais, veja: