AngloGold Ashanti patrocina Vesperata e Show de Luzes de Sabará

A AngloGold Ashanti é patrocinadora da Vesperata e Show de Luzes de Sabará 2026, evento gratuito que será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, na Praça Melo Viana, no Centro Histórico da cidade. A programação terá shows de Titane e Renata Araújo, apresentações de coral, orquestra e Seresteiros de Ouro, além de projeções mapeadas na fachada da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

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A iniciativa reúne música e tecnologia em um dos principais pontos históricos de Sabará. Durante as apresentações, a fachada da igreja será utilizada como tela para imagens, animações e efeitos visuais relacionados à história e ao patrimônio cultural do município.

Para a secretária municipal de Turismo, Jussra Paim, a parceria com a empresa contribui para ampliar a movimentação no Centro Histórico. "A parceria com a AngloGold Ashanti e a realização de eventos como a Vesperata e o Show de Luzes são fundamentais para o fortalecimento do nosso Centro Histórico. Essa união potencializa o turismo cultural, valoriza o patrimônio sabarense e movimenta a economia local, oferecendo lazer gratuito e de alta qualidade para moradores e visitantes", destaca.

O secretário municipal de Cultura, Marcelo Santiago, também ressalta a proposta de apresentar o patrimônio da cidade a partir de uma perspectiva diferente. "Projetos que abordam o patrimônio cultural por uma nova perspectiva são importantes por estimularem a criatividade e mostrarem que a identidade da cidade se manifesta de diferentes formas. A Vesperata de Sabará é um projeto que tem muito potencial e que fará a população ver um dos principais cartões-postais da cidade de um jeito novo", afirma.

Programação

Na sexta-feira (9), a programação começa às 19h50, com projeção mapeada e trilha sonora. Às 20h, haverá apresentação do Coral Contas e Cantos – ASSCONTAS/MG, acompanhada de projeção histórica. O show de Titane está marcado para 21h.

No sábado (10), também às 19h50, será realizada uma projeção mapeada. Às 20h, uma orquestra se apresenta com projeção histórica. O show de Renata Araújo começa às 21h20.

O encerramento será no domingo (11), com apresentação dos Seresteiros de Ouro, das 20h às 21h30, precedida por projeção mapeada às 19h50.

Além da programação artística, o evento terá uma oficina gratuita de canto para estudantes das escolas municipais de Sabará nos dias 9 e 10 de outubro. Os horários e locais serão informados pelas escolas participantes.

Serviço

Vesperata e Show de Luzes de Sabará 2026

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Quando: 9, 10 e 11 de outubro

Onde: Praça Melo Viana, no entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro Histórico de Sabará

Entrada: gratuita