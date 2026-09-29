Renata Araújo faz show gratuito em Sabará durante Vesperata

A cantora Renata Araújo se apresenta gratuitamente em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 10 de outubro. O show integra a programação da Vesperata e Show de Luzes de Sabará 2026, realizada entre os dias 9 e 11 de outubro, na Praça Melo Viana, no Centro Histórico da cidade.

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A apresentação de Renata está marcada para as 21h20 do sábado (10) e terá duração prevista de uma hora. O show será acompanhado por projeções mapeadas na fachada da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

A programação do sábado começa às 19h50, com uma projeção mapeada com trilha sonora. Depois, às 20h, uma orquestra se apresenta acompanhada de uma projeção histórica. Na sequência, Renata Araújo sobe ao palco.

A projeção mapeada é um dos destaques do evento e utiliza a fachada da igreja histórica como superfície para imagens, animações e efeitos visuais. A proposta é combinar os recursos audiovisuais com elementos relacionados à história e ao patrimônio de Sabará.

Titane também se apresenta

A programação musical começa na sexta-feira (9), com apresentação de Titane, das 21h às 22h30. Antes do show, haverá apresentação do Coral Contas e Cantos – ASSCONTAS/MG, acompanhada de projeção histórica.

No domingo (11), último dia do evento, os Seresteiros de Ouro encerram a programação, com apresentação das 20h às 21h30.

Além dos shows, o evento terá uma oficina gratuita de canto para estudantes das escolas municipais de Sabará nos dias 9 e 10 de outubro. Os horários e locais serão informados diretamente pelas escolas participantes.

Serviço

Vesperata e Show de Luzes de Sabará 2026

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Quando: 9, 10 e 11 de outubro

Onde: Praça Melo Viana, no entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro Histórico de Sabará

Entrada: gratuita