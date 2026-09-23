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INCLUSÃO

Sabará terá 2ª Caminhada do Orgulho Autista nesta quarta-feira

Mobilização começa às 9h, na Praça da Matriz, e segue até a Praça do Barão

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Redação
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Redação
Repórter
23/09/2026 12:16

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Caminhada é aberta à população
Caminhada é aberta à população crédito: Freepik/Divulgação

Sabará terá a 2ª Caminhada do Orgulho Autista na próxima quarta-feira (30). A mobilização começa às 9h, na Praça da Matriz, de onde os participantes seguem até a Praça do Barão, ponto de chegada.

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A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMPED).

A caminhada pretende ampliar a visibilidade das pessoas autistas, incentivar o respeito à diversidade e chamar a atenção para a inclusão social e a garantia de direitos.

A expectativa é reunir pessoas autistas, familiares, pessoas com deficiência, profissionais, servidores públicos, instituições, entidades e outros moradores da cidade.

Para Thaís Lages, presidente do COMPED, a mobilização também é uma oportunidade de envolver a população na discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência. "Essa caminhada é um convite à sociedade para caminhar pela inclusão, pelo respeito e pela garantia dos direitos das pessoas autistas. Juntos, podemos construir uma Sabará mais acessível, acolhedora e inclusiva. Essa causa é de todos, e precisamos fortalecer todos os dias as ações em prol das pessoas com deficiência", afirma.

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Serviço

2ª Caminhada do Orgulho Autista de Sabará
Quando: quarta-feira, 30 de setembro, às 9h
Concentração: Praça da Matriz
Percurso: Praça da Matriz até a Praça do Barão
Participação: aberta à população

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