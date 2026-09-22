Sabará tem obras de drenagem, pavimentação e contenção em diferentes bairro

A Prefeitura de Sabará realiza uma série de obras de infraestrutura em diferentes bairros do município, com intervenções voltadas para drenagem, pavimentação, contenção de encostas e melhoria do acesso viário. Os trabalhos incluem a recuperação de galerias de captação de água, a instalação de manilhas e a pavimentação de ruas que, segundo a administração municipal, aguardavam melhorias havia anos.

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Ao anunciar as intervenções, o prefeito Sargento Rodolfo destacou a importância das obras para a segurança dos moradores e para a melhoria das condições de circulação na cidade. "Estamos atuando em diferentes bairros para resolver problemas que, em muitos casos, os moradores enfrentam há anos. São obras de drenagem, pavimentação e contenção que têm impacto direto na segurança e na mobilidade da população", afirmou.

Obras de drenagem e pavimentação

No bairro Roça Grande, uma obra de captação e drenagem de águas pluviais está em andamento. A intervenção busca melhorar o escoamento da água e reduzir os impactos das chuvas na região.

No Fátima, as ruas Abaeté e Pirapora passam por reestruturação. De acordo com a prefeitura, as vias estavam em condições precárias e também receberão obras de drenagem.

Ainda no bairro, a rua Sete Lagoas está sendo pavimentada. Segundo a administração municipal, a via aguardava melhorias havia mais de 35 anos. A intervenção deve permitir a retomada do tráfego de veículos no local.

A rua Cláudio, também no Fátima, recebeu obras de contenção e reconstrução após problemas de deslizamento. A prefeitura informou que o serviço, inicialmente previsto para durar cerca de três meses, foi concluído em aproximadamente um mês, com a liberação da via para o trânsito.

O município também anunciou uma nova intervenção no local, com a implantação de um sistema de captação de água para receber o volume que desce da rua Ouro Preto.

"Temos ruas que esperaram décadas por uma solução. A Rua Sete Lagoas é um exemplo disso. Para quem passa por aqui todos os dias, o asfalto representa muito mais do que uma obra: significa poder circular com mais segurança e conforto", destacou o prefeito.

Galerias recebem manutenção

No Vila Rica, uma galeria de captação de água próxima à rua Roraima passa por limpeza e manutenção. Segundo a prefeitura, a estrutura estava sem manutenção havia cerca de 12 anos e apresentava obstruções provocadas pelo acúmulo de lixo e entulho.

Já no bairro Ana Lúcia, a intervenção ocorre na galeria da rua Manuel Barbosa. Serão instaladas 12 manilhas de um metro de diâmetro para corrigir o curso da água e aumentar a vazão da estrutura.

No Rosário, a rua Picinini também passa por obras. O acesso à rua Arthur Bernardes foi aberto e, no local, estão sendo construídos um gabião de 15 metros e uma escada dissipadora.

A prefeitura afirma que a intervenção deve melhorar o acesso à região e conter o deslocamento de terra durante os períodos de chuva.

Avenida Central terá quase 3 km de asfalto

Outra obra anunciada pelo município é a recuperação da avenida Central. Segundo a prefeitura, o trecho não recebe novo asfaltamento há cerca de 13 anos.

A intervenção deve começar na pracinha, nas proximidades da Ponte do Gel, e seguir até a entrada da Paciência. Ao todo, serão aproximadamente três quilômetros de pavimentação.

A obra será realizada pela Prefeitura de Sabará em parceria com a AngloGold Ashanti.

Prefeitura reforça orientação sobre descarte de lixo

Ao divulgar as intervenções, a administração municipal pediu que os moradores não descartem lixo e entulho em vias públicas, galerias e outros locais inadequados.

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Segundo a prefeitura, os resíduos podem obstruir os sistemas de drenagem e contribuir para alagamentos. A orientação é que a população faça o descarte correto e denuncie casos de descarte irregular.