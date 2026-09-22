Sabará terá Vesperata e Show de Luzes com programação gratuita

Sabará recebe, entre os dias 9 e 11 de outubro, uma Vesperata especial e o Show de Luzes, com shows de Titane e Renata Araújo, além de apresentações de coral, orquestra e Seresteiros de Ouro. As atividades serão realizadas na Praça Melo Viana, no Centro Histórico da cidade.

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Um dos destaques da programação será a projeção mapeada na fachada da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O recurso audiovisual utiliza a arquitetura do local como superfície para a exibição de imagens, animações e efeitos visuais, que serão acompanhados por trilhas sonoras e conteúdos relacionados à história e ao patrimônio de Sabará.

Programação

A programação começa na sexta-feira (9), com uma projeção mapeada às 19h50. Às 20h, o Coral Contas e Cantos – ASSCONTAS/MG se apresenta acompanhado de uma projeção histórica. O encerramento da noite será com o show de Titane, das 21h às 22h30.

No sábado (10), a projeção mapeada também começa às 19h50. Em seguida, às 20h, haverá apresentação de uma orquestra com projeção histórica. O show de Renata Araújo está marcado para 21h20 e segue até 22h20.

Já no domingo (11), a programação começa novamente às 19h50, com projeção mapeada e trilha sonora. Depois, os Seresteiros de Ouro se apresentam das 20h às 21h30.

Oficina de canto

Além das apresentações abertas ao público, o evento terá uma oficina gratuita de canto para estudantes das escolas municipais de Sabará. A atividade será realizada nos dias 9 e 10 de outubro.

Os horários e locais da oficina serão informados diretamente pelas escolas participantes.

Serviço

exta-feira (9)

19h50 às 20h: projeção mapeada com trilha sonora

20h às 20h30: Coral Contas e Cantos – ASSCONTAS/MG e projeção histórica

21h às 22h30: show de Titane e projeção mapeada

Sábado (10)

19h50 às 20h: projeção mapeada com trilha sonora

20h às 20h40: apresentação da orquestra e projeção histórica

21h20 às 22h20: show de Renata Araújo e projeção mapeada

Domingo (11)

19h50 às 20h: projeção mapeada com trilha sonora

20h às 21h30: apresentação dos Seresteiros de Ouro

Quando: 9, 10 e 11 de outubro

Onde: Praça Melo Viana, no entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro Histórico de Sabará

Entrada: gratuita

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A Vesperata e Show de Luzes é patrocinada pela AngloGold Ashanti, com apoio cultural da Prefeitura de Sabará e da Secretaria Municipal de Turismo. A produção é da Giro Eventos.