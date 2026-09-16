Teatro gratuito leva lenda do Boitatá ao Cine Bandeirantes, em Sabará

Quem gosta de teatro e histórias do folclore brasileiro terá uma opção gratuita de programação neste sábado (19), em Sabará. O Cine Bandeirantes recebe, às 16h, o espetáculo “MBÁE’TATÁ”, da Trupe de Truões.

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A peça mergulha no universo dos mitos e causos populares para contar diferentes versões da história do Boitatá, figura conhecida no imaginário brasileiro como uma cobra de fogo ou uma criatura associada ao fogo-fátuo.

A montagem reúne histórias e personagens ligados às tradições populares, incluindo espíritos guardiões da floresta, conversadores e benzedeiros que buscam explicar o misterioso fenômeno das chamas que aparecem durante a noite.

A apresentação tem classificação livre e é acessível em Libras, podendo ser acompanhada por toda a família.

Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo, na portaria do Cine Bandeirantes.

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Serviço

Espetáculo “MBÁE’TATÁ”

Sábado (19 de setembro)

16h

Cine Bandeirantes, Sabará

Entrada gratuita

Acessível em Libras

Classificação livre