Assine
overlay
Início Sabará
PROGRAMAÇÃO

Teatro gratuito leva lenda do Boitatá ao Cine Bandeirantes, em Sabará

Espetáculo da Trupe de Truões será apresentado neste sábado (19), com entrada gratuita e classificação livre

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
16/09/2026 15:32

compartilhe

×
Ingressos devem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo
Ingressos devem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo crédito: Divulgação

Quem gosta de teatro e histórias do folclore brasileiro terá uma opção gratuita de programação neste sábado (19), em Sabará. O Cine Bandeirantes recebe, às 16h, o espetáculo “MBÁE’TATÁ”, da Trupe de Truões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A peça mergulha no universo dos mitos e causos populares para contar diferentes versões da história do Boitatá, figura conhecida no imaginário brasileiro como uma cobra de fogo ou uma criatura associada ao fogo-fátuo.

A montagem reúne histórias e personagens ligados às tradições populares, incluindo espíritos guardiões da floresta, conversadores e benzedeiros que buscam explicar o misterioso fenômeno das chamas que aparecem durante a noite.

A apresentação tem classificação livre e é acessível em Libras, podendo ser acompanhada por toda a família.

Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo, na portaria do Cine Bandeirantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Espetáculo “MBÁE’TATÁ”
Sábado (19 de setembro)
16h
Cine Bandeirantes, Sabará
Entrada gratuita
Acessível em Libras
Classificação livre

Tópicos relacionados:

sabara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay