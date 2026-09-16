Teatro gratuito leva lenda do Boitatá ao Cine Bandeirantes, em Sabará
Espetáculo da Trupe de Truões será apresentado neste sábado (19), com entrada gratuita e classificação livre
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Quem gosta de teatro e histórias do folclore brasileiro terá uma opção gratuita de programação neste sábado (19), em Sabará. O Cine Bandeirantes recebe, às 16h, o espetáculo “MBÁE’TATÁ”, da Trupe de Truões.
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A peça mergulha no universo dos mitos e causos populares para contar diferentes versões da história do Boitatá, figura conhecida no imaginário brasileiro como uma cobra de fogo ou uma criatura associada ao fogo-fátuo.
A montagem reúne histórias e personagens ligados às tradições populares, incluindo espíritos guardiões da floresta, conversadores e benzedeiros que buscam explicar o misterioso fenômeno das chamas que aparecem durante a noite.
A apresentação tem classificação livre e é acessível em Libras, podendo ser acompanhada por toda a família.
Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo, na portaria do Cine Bandeirantes.
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Serviço
Espetáculo “MBÁE’TATÁ”
Sábado (19 de setembro)
16h
Cine Bandeirantes, Sabará
Entrada gratuita
Acessível em Libras
Classificação livre