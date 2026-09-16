Mutirão de empregos em Sabará oferece vagas para diferentes funções

A fábrica de medicamentos Hipolabor realiza, na próxima quinta-feira (18), um mutirão de empregos para preencher vagas em diferentes funções na unidade da empresa em Sabará. A seleção ocorre das 8h às 12h, na fábrica localizada na BR-381, km 12,3, no bairro Borges.

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As oportunidades são para operador de máquinas, embalador, transportador de cargas, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manipulação e auxiliar de limpeza. Os contratados vão atuar no segundo turno, das 16h47 à 1h55.

Para os cargos de operador de máquinas, embalador, auxiliar de almoxarifado e auxiliar de manipulação, é necessário ter Ensino Médio completo. Já para as funções de transportador de cargas e auxiliar de limpeza, a exigência é Ensino Fundamental.

As atividades podem envolver esforço físico e, conforme a função, tarefas relacionadas à movimentação de materiais, abastecimento e organização de cargas.

Transporte para os trabalhadores

A empresa informa que oferece transporte fretado para os funcionários que trabalham no segundo turno. Há rotas para Santa Luzia, região Nordeste de Belo Horizonte e Sabará.

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Quem tiver interesse deve comparecer diretamente à unidade da Hipolabor no horário do mutirão, levando os documentos necessários para participar do processo seletivo.