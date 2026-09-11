Oficina gratuita de teatro será realizada em Sabará na próxima semana

Moradores de Sabará poderão participar de uma oficina de teatro gratuita a partir da próxima terça-feira (15). O projeto Núcleo Teatral Ora-Pro-Nóbis – Oficina de Teatro para moradores de Sabará, idealizado pela atriz, produtora cultural e professora de artes cênicas Denise Lopes, será realizado no Espaço Cultural Rancho da Cultura, no bairro Pompéu.

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As atividades serão realizadas às terças-feiras, das 16h às 18h, entre 15 de setembro e 27 de outubro. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (31) 99825-2019.

A oficina propõe uma experiência prática de criação teatral, com atividades de expressão corporal, interpretação, improvisação, construção de personagens e criação cênica. A iniciativa é voltada principalmente para crianças, adolescentes, jovens e moradores interessados em experimentar a linguagem teatral.

Além da formação artística, o projeto terá como um dos eixos a valorização da memória cultural de Sabará. Durante as atividades, os participantes terão contato com textos, poesias e músicas do artista e poeta sabarense Silas Fonseca, que também servirão de inspiração para a criação da apresentação final.

A proposta é que os encontros funcionem como um espaço de convivência, escuta e criação coletiva. A partir das experiências e referências dos próprios participantes, o grupo deverá construir o material que será apresentado ao público ao fim da oficina.

A apresentação será gratuita e aberta à comunidade, no próprio Rancho da Cultura.

Atriz sabarense conduz projeto

Natural de Sabará, Denise Lopes começou a se relacionar com o teatro ainda na infância, depois de assistir a uma apresentação do Grupo Galpão na cidade. Posteriormente, integrou a Trupe Pirulinga, com trabalhos envolvendo teatro de rua e circo, e se formou em teatro pelo CEFART, do Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

A artista integra a Sobrilá Cia de Teatro e atua como atriz, produtora cultural e orientadora de processos teatrais. Sua trajetória inclui trabalhos com teatro de rua, pesquisa cênica, formação artística e produção cultural.

Em 2026, Denise também dirigiu o espetáculo “A Mancha Invisível”, apresentado no Galpão Cine Horto, em Belo Horizonte.

Com o Núcleo Teatral Ora-Pro-Nóbis, a artista pretende aproximar novamente o teatro da comunidade de Sabará, utilizando a criação coletiva e referências da cultura local como ponto de partida para o trabalho.

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Serviço

Onde: Espaço Cultural Rancho da Cultura, bairro Pompéu, Sabará

Quando: terças-feiras, de 15 de setembro a 27 de outubro

Horário: das 16h às 18h

Inscrições: WhatsApp (31) 99825-2019

Participação: gratuita

Apresentação final: gratuita e aberta ao público