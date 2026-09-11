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Quadra 'Ti Nelson' é inaugurada no General Carneiro ap´so revitalização

Espaço, conhecido anteriormente como quadra da rua Montes Claros, ganhou duas quadras de areia e vestiários renovados

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RE
Redação
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Repórter
11/09/2026 09:18

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Quadra ganhou o nome
Quadra ganhou o nome crédito: Prefeitura de Sabará/Divulgação

A comunidade do bairro General Carneiro, em Sabará, ganhou um espaço esportivo revitalizado. A antiga quadra da rua Montes Claros foi reinaugurada com o nome de “Quadra Ti Nelson” e passou a contar com novas estruturas para a prática de esportes e atividades de lazer.

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Entre as melhorias realizadas estão a instalação de duas quadras de areia, além da renovação dos vestiários e de outras áreas do espaço. A proposta é ampliar as possibilidades de uso da quadra pelos moradores do bairro.

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Segundo a Prefeitura de Sabará, a revitalização busca oferecer mais conforto e segurança aos usuários e incentivar a prática esportiva e a convivência entre os moradores.

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