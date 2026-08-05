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Manutenção da Copasa afetou abastecimento de água em bairros de Sabará

Previsão é que o abastecimento seja normalizado nesta quarta-feira

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Redação
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05/08/2026 09:24

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Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Freepik/Divulgação

Moradores de cinco bairros de Sabará podem enfrentar intermitência no abastecimento de água nesta quarta-feira (5). De acordo com a Copasa, o fornecimento foi afetado por uma manutenção emergencial realizada na tarde de terça-feira (4).

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A companhia informou que os serviços foram concluídos na noite de terça e que o abastecimento está sendo normalizado de forma gradativa, com previsão de regularização nessa quarta-feira.

Os bairros afetados em Sabará são:

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  • Amélia Moreira;
  • Borba Gato;
  • Borges;
  • Condomínio Jardim dos Borges;
  • Distrito Industrial Simão da Cunha.

A Copasa destaca que imóveis com caixa d'água podem não ter sido impactados pela intermitência. A empresa também reforçou a importância do uso consciente da água até a completa normalização do abastecimento.

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