Manutenção da Copasa afetou abastecimento de água em bairros de Sabará
Previsão é que o abastecimento seja normalizado nesta quarta-feira
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Moradores de cinco bairros de Sabará podem enfrentar intermitência no abastecimento de água nesta quarta-feira (5). De acordo com a Copasa, o fornecimento foi afetado por uma manutenção emergencial realizada na tarde de terça-feira (4).
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A companhia informou que os serviços foram concluídos na noite de terça e que o abastecimento está sendo normalizado de forma gradativa, com previsão de regularização nessa quarta-feira.
Os bairros afetados em Sabará são:
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- Amélia Moreira;
- Borba Gato;
- Borges;
- Condomínio Jardim dos Borges;
- Distrito Industrial Simão da Cunha.
A Copasa destaca que imóveis com caixa d'água podem não ter sido impactados pela intermitência. A empresa também reforçou a importância do uso consciente da água até a completa normalização do abastecimento.