Sabará terá vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado
Vacinação é destinada a cães e gatos com idade a partir de três meses
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A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses, realiza neste sábado (8), das 8h às 17h, a primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica no município.
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A vacinação é destinada a cães e gatos com idade a partir de três meses e será oferecida gratuitamente em pontos distribuídos pelos bairros Amélia Moreira, Borges, Jardim dos Borges, Borba Gato, Nossa Senhora de Fátima e na região de Ravena.
Segundo a prefeitura, a imunização é fundamental para proteger os animais contra a raiva, uma doença viral grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.
A orientação é que os tutores levem os animais ao ponto de vacinação mais próximo durante o horário da campanha. A vacina é a principal forma de prevenção da doença e contribui para o controle da circulação do vírus no município.
Confira os pontos de vacinação
Amélia Moreira
- Antiga Escola – Rua Franquelino Bevenuto, s/n – Vila Amélia Moreira
Borba Gato
- Regional Borba Gato – Rua Silvana de Almeida, 61 – Borba Gato
Borges
- Escola Municipal Professora Irene Pinto – BR-381, 307 – Borges
Jardim dos Borges
- Residência da Cristiane – Rua Attílio Purri, 226 – Jardim dos Borges
Região de Ravena
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- Casa Paroquial Ravena – Rua Benedito Saturnino da Rocha, 5 – Ravena
- Escola Municipal Ordália Ferreira Campos – Travessa Cândido Lúcio Ferreira Pinto, 430 – Ravena
- Capela Nossa Senhora Aparecida – Rua Taquaraçu – Ravenópolis
Nossa Senhora de Fátima
- Bar do Juvenil – Rua Pouso Alegre, 416
- Creche Escolar Aníbal Machado – Rua Diamantina, 1
- Escola Municipal Gabriela Leite Araújo – Rua Minas Nova, 290
- Escola Municipal Vereador José Lopes – Rua Juiz de Fora, 983
- Posto de Saúde Mangueiras – Rua Sacramento, 112