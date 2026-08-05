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ANIMAIS

Sabará terá vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado

Vacinação é destinada a cães e gatos com idade a partir de três meses

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RE
Redação
RE
Redação
Repórter
05/08/2026 15:39

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Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses, realiza neste sábado (8), das 8h às 17h, a primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica no município.

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A vacinação é destinada a cães e gatos com idade a partir de três meses e será oferecida gratuitamente em pontos distribuídos pelos bairros Amélia Moreira, Borges, Jardim dos Borges, Borba Gato, Nossa Senhora de Fátima e na região de Ravena.

Segundo a prefeitura, a imunização é fundamental para proteger os animais contra a raiva, uma doença viral grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.

A orientação é que os tutores levem os animais ao ponto de vacinação mais próximo durante o horário da campanha. A vacina é a principal forma de prevenção da doença e contribui para o controle da circulação do vírus no município.

Confira os pontos de vacinação

Amélia Moreira

  • Antiga Escola – Rua Franquelino Bevenuto, s/n – Vila Amélia Moreira

Borba Gato

  • Regional Borba Gato – Rua Silvana de Almeida, 61 – Borba Gato

Borges

  • Escola Municipal Professora Irene Pinto – BR-381, 307 – Borges

Jardim dos Borges

  • Residência da Cristiane – Rua Attílio Purri, 226 – Jardim dos Borges

Região de Ravena

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  • Casa Paroquial Ravena – Rua Benedito Saturnino da Rocha, 5 – Ravena
  • Escola Municipal Ordália Ferreira Campos – Travessa Cândido Lúcio Ferreira Pinto, 430 – Ravena
  • Capela Nossa Senhora Aparecida – Rua Taquaraçu – Ravenópolis

Nossa Senhora de Fátima

  • Bar do Juvenil – Rua Pouso Alegre, 416
  • Creche Escolar Aníbal Machado – Rua Diamantina, 1
  • Escola Municipal Gabriela Leite Araújo – Rua Minas Nova, 290
  • Escola Municipal Vereador José Lopes – Rua Juiz de Fora, 983
  • Posto de Saúde Mangueiras – Rua Sacramento, 112

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