Prefeito de Sabará firma parcerias para ampliar o acesso ao ensino superior

Moradores de Sabará poderão ter acesso a descontos de até 70% em cursos de graduação e pós-graduação por meio de parcerias firmadas entre a prefeitura e duas instituições de ensino superior. A iniciativa busca ampliar o acesso à educação e oferecer condições facilitadas para quem deseja iniciar ou dar continuidade aos estudos.

Uma das parcerias foi estabelecida com a Faculdade de Sabará, que oferece descontos de até 70% nas mensalidades para o segundo semestre de 2026. O benefício contempla os cursos de graduação em Direito, Administração e Pedagogia, além de opções de pós-graduação.

Entre os cursos de especialização disponíveis estão Gestão e Inteligência em Segurança Pública, Gestão de Recursos Humanos, Cidades Inteligentes e Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. As inscrições seguem abertas até o dia 17 de agosto e os interessados devem entrar em contato pelo número (31) 99795-9286.

A prefeitura também anunciou um convênio com a UniFECAF. Pelo acordo, moradores de Sabará terão direito a 50% de desconto em cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela instituição.

Ao anunciar as parcerias, o prefeito Sargento Rodolfo destacou que a iniciativa busca ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior no município. "A educação transforma vidas e abre portas para novas oportunidades. Nosso objetivo é facilitar o acesso dos moradores de Sabará ao ensino superior e incentivar a qualificação profissional, criando condições para que mais pessoas possam investir no próprio futuro", afirmou.

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O prefeito também ressaltou que a administração pretende ampliar iniciativas voltadas à formação da população. "Estamos buscando parcerias que tragam benefícios reais para os sabarenses. Investir em educação é investir no desenvolvimento da cidade e na geração de oportunidades para a nossa população", completou.