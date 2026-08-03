Sabará recebe programação gratuita em comemoração à Sobrilá Cia de Teatro

A Sobrilá Cia de Teatro, grupo independente formado por artistas de Sabará, comemora 10 anos de atuação com uma programação cultural gratuita entre agosto e dezembro deste ano. As atividades incluem espetáculos, apresentações de artistas locais, cursos de teatro e uma mostra de alunos, com ações voltadas à formação de novos artistas e ao fortalecimento da cena cultural da cidade.

O principal evento das comemorações será realizado entre os dias 25 e 27 de setembro, na sede da companhia, reunindo espetáculos da própria Sobrilá, montagens convidadas e apresentações de artistas sabarenses selecionados por chamamento público.

Além da programação artística, a companhia manterá os cursos de teatro ao longo de seis meses para crianças, jovens, adultos e idosos. Também serão oferecidas dez bolsas integrais para moradores de baixa renda e de regiões periféricas de Sabará, que serão selecionados por edital.

As comemorações terminam com a Mostra dos Alunos da Sobrilá, composta por cinco espetáculos produzidos pelas turmas participantes dos cursos. As apresentações serão abertas ao público e marcam o encerramento do processo de formação desenvolvido durante o ano.

Segundo a atriz e fundadora da companhia, Denise Lopes, a proposta é aproveitar a data para ampliar o acesso ao teatro e fortalecer o trabalho desenvolvido pelo grupo. "Mais do que celebrar uma década de história, o projeto busca consolidar um espaço permanente para o teatro independente. A Sobrilá mantém o único espaço cultural da cidade dedicado exclusivamente ao teatro independente, onde promove aulas a preços acessíveis, recebe grupos convidados e desenvolve iniciativas voltadas à democratização do acesso às artes cênicas", afirma.

Todas as atividades artísticas terão entrada gratuita. A exceção são os cursos de teatro. Durante a programação, também será realizada uma campanha de arrecadação de alimentos para a Casa da Criança, no bairro Paciência.

Serviço

Sobrila 10 Anos – Teatro, Formação e Cultura

Programação comemorativa: 25, 26 e 27 de setembro de 2026

Local: Sede da Sobrila Cia de Teatro – Sabará (MG)

Programação:

Espetáculos da Sobrila Cia de Teatro;

Espetáculos convidados;

Apresentações de artistas locais selecionados por chamamento público;

Cursos de teatro para crianças, jovens, adultos e idosos;

Oferta de 10 bolsas integrais;

Mostra dos Alunos com cinco espetáculos;

Campanha de arrecadação de alimentos para a Casa da Criança. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entrada: Gratuita para toda a programação artística (exceto os cursos de teatro).