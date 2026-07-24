Inscrições de estabelecimentos para o Circuito de Inverno vai até domingo

Bares, restaurantes e demais empreendimentos gastronômicos de Sabará têm até este domingo (27) para se inscrever na segunda edição do Circuito Gastronômico de Inverno. O evento será realizado entre os dias 1º e 31 de agosto e deve reunir cerca de 40 estabelecimentos da cidade, que irão oferecer pratos exclusivos preparados com ingredientes tradicionais da culinária local.

Promovido pela Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e do programa Descubra Sabará, em parceria com o Sebrae Minas, o circuito tem como objetivo fortalecer o turismo gastronômico, incentivar a visitação aos estabelecimentos participantes e valorizar a culinária típica do município.

Para participar, os empreendedores devem criar uma receita inédita utilizando pelo menos um dos três ingredientes que representam a identidade gastronômica da cidade: jabuticaba, ora-pro-nóbis ou banana. As inscrições são realizadas pelo site oficial do Circuito Gastronômico de Sabará.

Segundo a organização, além de proporcionar novas experiências aos visitantes, o evento busca consolidar Sabará como um dos principais destinos gastronômicos de Minas Gerais e movimentar a economia local durante o período de inverno.

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Capacitação antes do evento

Como parte da preparação para o circuito, os empreendedores inscritos participarão de uma capacitação promovida pelo Sebrae Minas em parceria com a Secretaria de Turismo. O encontro também acontece no domingo (27), das 9h às 10h, e abordará estratégias para aprimorar a experiência dos clientes e aumentar a competitividade dos negócios participantes.