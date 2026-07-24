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Inscrições de estabelecimentos para o Circuito de Inverno vai até domingo

Inscrições são realizadas pelo site oficial do Circuito Gastronômico de Inverno de Sabará

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Redação
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Repórter
24/07/2026 16:19

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Estabelecimentos deverão desenvolver receitas inéditas que valorizem os ingredientes tradicionais da região
Estabelecimentos deverão desenvolver receitas inéditas que valorizem os ingredientes tradicionais da região crédito: Imagem feita com o uso de Inteligência Artificial

Bares, restaurantes e demais empreendimentos gastronômicos de Sabará têm até este domingo (27) para se inscrever na segunda edição do Circuito Gastronômico de Inverno. O evento será realizado entre os dias 1º e 31 de agosto e deve reunir cerca de 40 estabelecimentos da cidade, que irão oferecer pratos exclusivos preparados com ingredientes tradicionais da culinária local.

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Promovido pela Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e do programa Descubra Sabará, em parceria com o Sebrae Minas, o circuito tem como objetivo fortalecer o turismo gastronômico, incentivar a visitação aos estabelecimentos participantes e valorizar a culinária típica do município.

Para participar, os empreendedores devem criar uma receita inédita utilizando pelo menos um dos três ingredientes que representam a identidade gastronômica da cidade: jabuticaba, ora-pro-nóbis ou banana. As inscrições são realizadas pelo site oficial do Circuito Gastronômico de Sabará.

Segundo a organização, além de proporcionar novas experiências aos visitantes, o evento busca consolidar Sabará como um dos principais destinos gastronômicos de Minas Gerais e movimentar a economia local durante o período de inverno.

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Capacitação antes do evento

Como parte da preparação para o circuito, os empreendedores inscritos participarão de uma capacitação promovida pelo Sebrae Minas em parceria com a Secretaria de Turismo. O encontro também acontece no domingo (27), das 9h às 10h, e abordará estratégias para aprimorar a experiência dos clientes e aumentar a competitividade dos negócios participantes. 

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