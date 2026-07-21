Sabará tem mais de 2 mil vagas gratuitas para programa de esportes e lazer

A Prefeitura de Sabará abriu as inscrições para o Programa Conviver, iniciativa que oferece mais de 2.400 vagas gratuitas em atividades esportivas e de lazer para moradores de todas as idades. Desenvolvido pelas secretarias municipais de Esportes e de Desenvolvimento Social, o projeto busca incentivar a prática de atividades físicas, promover a inclusão social e fortalecer a convivência comunitária em diferentes regiões da cidade.

As atividades serão realizadas em praças, quadras esportivas e outros espaços públicos do município e estão divididas em três eixos:

Movimento 60+: voltado para pessoas com 60 anos ou mais, com aulas de zumba, hidroginástica, dança e esportes adaptados;

Bola na Rede: destinado a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com modalidades de futebol e vôlei;

Viver Melhor: para adultos de 18 a 59 anos, com circuito funcional, zumba, dança, vôlei e futebol.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio do formulário disponibilizado neste link. Além de atender a população, o programa também abre espaço para que instituições esportivas participem da iniciativa, ampliando a oferta de atividades e fortalecendo a rede de promoção do esporte no município.

Segundo o prefeito Sargento Rodolfo, o programa representa um investimento na qualidade de vida dos moradores. "O nosso compromisso é cuidar das pessoas e investir em qualidade de vida. Por isso, estamos ampliando o acesso ao esporte e à atividade física em Sabará. Mais do que promover saúde e bem-estar, essa iniciativa fortalece a inclusão social e aproxima a comunidade", afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Paulo Henrique, destacou que a proposta amplia a proteção social ao levar as atividades para as áreas atendidas pelos nove Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. Já o secretário de Esportes, Ramon Viterbo, ressaltou que a descentralização das atividades permite que moradores encontrem opções próximas de casa, incentivando a prática esportiva e o convívio entre diferentes gerações.

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