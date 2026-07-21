Cadastro Escolar 2027 em Sabará abre inscrições

A Prefeitura de Sabará abriu as inscrições para o Cadastro Escolar 2027 da rede municipal de ensino. O prazo segue até 13 de agosto de 2026 e contempla vagas para Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O cadastro é destinado a estudantes que desejam ingressar na rede municipal, incluindo crianças em idade escolar, alunos transferidos da rede particular, estudantes vindos de outras cidades e pessoas interessadas em retomar os estudos.

Para a Creche, podem ser cadastradas crianças de até 3 anos completos até 31 de março de 2027. Já a Pré-Escola é destinada a crianças de 4 e 5 anos completos até a mesma data. Para ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, é necessário ter 6 anos completos até 31 de março de 2027.

As inscrições devem ser realizadas através deste site. Famílias sem acesso à internet poderão fazer o cadastro presencialmente em escolas municipais, Centros de Educação Infantil próximos à residência ou na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), localizada na Rua Dom Pedro II, nº 223, no Centro.

Documentos necessários

Para efetivar a matrícula, será preciso apresentar:

Certidão de nascimento do estudante;

Cartão de vacinação;

Comprovante de endereço atualizado em nome dos pais ou responsáveis;

CPF do candidato, quando houver;

Comprovante de escolaridade, no caso de alunos transferidos da rede particular, vindos de outras localidades ou que desejam retomar os estudos.

O resultado do encaminhamento estará disponível para consulta a partir de 25 de novembro de 2026, no site oficial da Prefeitura de Sabará. Após a divulgação, os pais ou responsáveis deverão comparecer à unidade de ensino indicada entre 30 de novembro e 11 de dezembro de 2026 para confirmar a matrícula.

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Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação pelo telefone (31) 3672-7712, opção 4.