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Prefeito denuncia depredação do Parque Girassol dias após inauguração

Entre problemas apontados estão brinquedos quebrados e depredados

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Redação
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16/07/2026 08:24

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Prefeito faz apelo para que população preserve o espaço
Prefeito faz apelo para que população preserve o espaço crédito: Instagram/Reprodução

Menos de duas semanas após ser inaugurado, o Parque Girassol, em Sabará, já apresenta sinais de depredação. Voltado à promoção da saúde, inclusão e acolhimento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), o espaço teve brinquedos danificados, segundo denúncia do prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito mostrou os estragos e afirmou que os danos foram causados por adultos e adolescentes que estariam utilizando os equipamentos de forma inadequada. "O que era para ser saúde e inclusão para autistas virou falta de consciência de alguns adultos", afirmou.

Durante a gravação, o prefeito percorre o parque mostrando os brinquedos quebrados. Entre os problemas apontados estão acabamentos arrancados de balanços, uma gangorra danificada por excesso de peso e um brinquedo interativo com a estrutura superior destruída.

Segundo Sargento Rodolfo, alguns dos equipamentos possuem placas informando que não podem ser utilizados por adultos. "Está escrito na placa do brinquedo que não pode subir. O que prejudica são as crianças, que poderiam estar aqui brincando e usufruindo desse espaço", destacou. 

O prefeito também enfatizou que poucas cidades mineiras contam com um parque com essas características e lamentou que o equipamento tenha sido danificado poucos dias após a inauguração. "Nunca teve isso aqui na cidade. É lamentável. Daqui a pouco vão reclamar da prefeitura, mas isso é falta de consciência", concluiu ele. 

Prefeitura pede preservação

Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Sabará reforçou o pedido para que a população ajude a preservar o Parque Girassol.

"O Parque Girassol é um patrimônio de todos nós e merece ser respeitado e preservado. Cuidar dos espaços públicos é um ato de cidadania, respeito e amor pela nossa cidade", afirmou a administração municipal.

Parque Girassol

Inaugurado há menos de duas semanas, o Parque Girassol foi criado para oferecer um ambiente inclusivo, com brinquedos e estrutura adaptados para atender crianças autistas e suas famílias. 

O parque é resultado de uma parceria entre o Governo de Minas Gerais, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), o Instituto AMA e a Prefeitura de Sabará.

Projetado para estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e social, o espaço reúne equipamentos adaptados, além de cores, texturas e outros elementos planejados para oferecer estímulos sensoriais de forma segura e equilibrada. A proposta é criar um ambiente acessível que incentive a convivência entre crianças com diferentes perfis e necessidades.

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Segundo a prefeitura, o Parque Girassol busca ampliar o acesso a recursos de estimulação sensorial, que normalmente estão disponíveis apenas em clínicas e espaços privados.

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