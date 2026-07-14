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Prefeito anuncia atrações para as celebrações dos 315 anos de Sabará

Todos os shows são gratuitos e serão realizados na Praça Melo Viana

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Redação
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14/07/2026 11:47 - atualizado em 14/07/2026 12:28

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Dilsinho foi uma das atrações divulgadas pelo prefeito Sargento Rodolfo
Dilsinho foi uma das atrações divulgadas pelo prefeito Sargento Rodolfo crédito: Instagram/Reprodução

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, anunciou a programação de shows que vai marcar as comemorações pelos 315 anos do município. Entre os dias 16 e 19 de julho, a Praça Melo Viana, no Centro da cidade, recebe apresentações gratuitas de Danilo e Davi, Dilsinho, Marcos e Belutti e Grupo Deu Samba.

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Segundo a prefeitura, a expectativa é reunir moradores e turistas durante os quatro dias de festa, fortalecendo o calendário cultural da cidade e movimentando a economia local.

"O aniversário de Sabará é um momento para celebrarmos nossa história, nossa cultura e, principalmente, nosso povo. Preparamos uma programação gratuita, com grandes artistas nacionais, para que as famílias sabarenses e os visitantes possam aproveitar essa festa, que também fortalece o turismo, o comércio e valoriza a nossa cidade", afirmou o prefeito Sargento Rodolfo.

Programação

A programação começa na quinta-feira (16), às 19h, com a dupla sertaneja Danilo e Davi. Os artistas ganharam destaque nacional com músicas como Apaga Apaga Apaga, Tive Que Bater Palma e Fumo da Noite.

Na sexta-feira (17), também às 19h, sobe ao palco o cantor Dilsinho. Um dos principais nomes do pagode romântico, ele promete animar o público com sucessos como Refém, Trovão e Péssimo Negócio.

Já no sábado (18), às 19h, será a vez da dupla Marcos e Belutti. Com mais de 17 anos de carreira, os sertanejos são donos de hits como Domingo de Manhã, Aquele 1% e Eu Era.

O encerramento das comemorações acontece no domingo (19), a partir das 15h, com o Grupo Deu Samba.

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Todos os shows serão realizados na Praça Melo Viana, no Centro de Sabará, com entrada gratuita.

Serviço

  • 16 de julho (quinta-feira) – Danilo e Davi, às 19h;
  • 17 de julho (sexta-feira) – Dilsinho, às 19h;
  • 18 de julho (sábado) – Marcos e Belutti, às 19h;
  • 19 de julho (domingo) – Grupo Deu Samba, às 15h.
 
 

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