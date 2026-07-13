Festival de Inverno de Sabará terá oficinas, teatro e mais até este domingo

O Festival de Inverno de Sabará 2026 terá uma programação gratuita até o próximo domingo (19), levando teatro, circo e atividades culturais para diferentes bairros da cidade durante o período de férias escolares.

Com o tema "Férias sem tela, a história contada ao vivo", o evento busca democratizar o acesso à cultura ao promover apresentações em praças, quintais e espaços comunitários, em vez de concentrar as atividades apenas no Centro Histórico.

Confira a programação

Nesta segunda-feira (13), começa a oficina de circo ministrada pela atriz e professora de artes cênicas Denise Lopes. As aulas seguem até sexta-feira (17) e são voltadas para pessoas a partir de 8 anos, na sede da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Pompéu (Amap).

Na sexta-feira (17), feriado municipal, a Praça do Barão recebe, das 15h às 18h, a Rua de Brincar, atividade promovida pelo grupo Atrás do Pano, que será realizada pela primeira vez na cidade.

Mais tarde, às 18h30, a Cia Sobrilá apresenta o espetáculo "Morte e Vida Severina (Experimento)", no Largo da Igreja Nossa Senhora do Carmo, como parte da V Mostra de Teatro dos Alunos. Após a apresentação, o público poderá acompanhar um cortejo cênico até a Praça do Barão.

Encerrando a programação, no domingo (19), às 16h, o Grupo Yepocá, de Belo Horizonte, apresenta o espetáculo "O papel roxo da maçã" no adro da Capela de Santo Antônio, no bairro Pompéu.

A programação é gratuita e não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

Inclusão

O festival conta com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras, locução acessível, banheiro adaptado para pessoas com deficiência e monitores para atendimento a pessoas autistas durante a Rua de Brincar. Também haverá espaços reservados para idosos, lactantes e mães com crianças de colo nas apresentações teatrais.

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Segundo o produtor Jorge Luís Costa, desde 2019 o festival busca ampliar o acesso da população à cultura, levando espetáculos para bairros fora do circuito tradicional de eventos da cidade. "A expectativa é sempre ampliar o acesso à cultura, fundamental para a transformação social e desenvolvimento pessoal, para todos os espectadores", afirma.