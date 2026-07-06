Mutirão de empregos oferece vagas em indústria farmacêutica de Sabará
Ação ocorre nesta terça, na unidade da empresa em Sabará
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Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho terá a chance de participar de um mutirão de contratações promovido pela Hipolabor, indústria farmacêutica especializada na fabricação de medicamentos injetáveis genéricos. A ação será realizada nesta terça-feira (7), das 8h às 12h, na unidade da empresa em Sabará.
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As vagas são destinadas a diferentes áreas operacionais da fábrica. Há oportunidades para os cargos de transportador de carga, embalador, auxiliar de manipulação, auxiliar de almoxarifado e operador de máquina.
Os candidatos devem comparecer à unidade da empresa, localizada na BR-381, km 12,3, bairro Borges, levando documentos pessoais e currículo. Como o processo seletivo será realizado em ambiente fabril, é obrigatório o uso de calça e sapato fechado.
Para as funções na produção, a empresa procura profissionais com experiência em atividades operacionais ou produtivas e disponibilidade para realizar atividades que exigem esforço físico. No caso da vaga de embalador, é necessário ter ensino médio completo e conhecimentos básicos de matemática.
As oportunidades são para o primeiro turno, das 7h às 16h48, ou para o segundo turno, das 16h30 à 1h38.
Além do salário, a Hipolabor oferece benefícios como assistência médica e odontológica, refeitório no local, seguro de vida, convênio com farmácia e vale-transporte. Os profissionais que atuarem no segundo turno terão acesso a transporte fretado para Sabará, Santa Luzia e a região Nordeste de Belo Horizonte. Já os colaboradores que utilizam veículo próprio poderão receber vale-combustível, conforme a política da empresa.
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Segundo a empresa, os contratados irão atuar em uma unidade equipada com tecnologia voltada à produção de medicamentos, seguindo processos focados em qualidade e segurança.