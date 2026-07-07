Dilsinho é confirmado como atração do aniversário de Sabará

O cantor Dilsinho é a primeira atração confirmada para as comemorações do aniversário de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O artista sobe ao palco no dia 17 de julho, data em que o município celebra mais um ano de história.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, nas redes sociais. Conhecido por sucessos como Péssimo Negócio, Refém e Diferentão, Dilsinho é um dos principais nomes do pagode brasileiro e deve reunir milhares de pessoas na cidade.

Até o momento, a administração municipal não divulgou o local do show nem a programação completa da festa de aniversário. A expectativa é que mais atrações sejam anunciadas nos próximos dias.

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Tradicionalmente, a celebração do aniversário de Sabará conta com apresentações musicais gratuitas, além de atividades culturais e opções de lazer para moradores e visitantes.