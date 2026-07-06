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INCLUSÃO

Primeiro parque multissensorial de Sabará é inaugurado na Praça do Barão

Espaço foi projetado para estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e social

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Redação
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06/07/2026 18:27 - atualizado em 30/11/-0001 00:00

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Parque Girassol
Parque Girassol crédito: Prefeitura de Sabará/Divulgação

Sabará passou a contar com o primeiro parque multissensorial da história do município. Chamado de Parque Girassol, o espaço foi inaugurado na Praça do Barão e é voltado à inclusão de crianças autistas, pessoas com deficiência e também de crianças típicas, com acesso gratuito à população.

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O parque é resultado de uma parceria entre o Governo de Minas Gerais, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), o Instituto AMA e a Prefeitura de Sabará.

Projetado para estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e social, o espaço reúne equipamentos adaptados, além de cores, texturas e outros elementos planejados para oferecer estímulos sensoriais de forma segura e equilibrada. A proposta é criar um ambiente acessível que incentive a convivência entre crianças com diferentes perfis e necessidades.

Segundo a prefeitura, o Parque Girassol busca ampliar o acesso a recursos de estimulação sensorial, que normalmente estão disponíveis apenas em clínicas e espaços privados.

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Para o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Paulo Henrique, a inauguração representa um avanço nas políticas de inclusão da cidade. "O Parque Girassol representa um marco histórico para Sabará ao democratizar o acesso a equipamentos multissensoriais, tradicionalmente encontrados apenas em clínicas e espaços privados, fortalecendo a inclusão, a convivência e a construção de uma cidade mais acessível, respeitosa e humana", afirmou.

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