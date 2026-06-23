Prefeito anuncia ônibus para atender General Carneiro

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, anunciou medidas para minimizar os impactos causados pela redução de horários do transporte coletivo no município. Segundo ele, após a Vinscol retirar mais uma vez um dos horários da linha General Carneiro, a prefeitura passou a disponibilizar um ônibus próprio para atender os passageiros.

O veículo sai às 16h50 do bairro Siderúrgica em direção a General Carneiro e faz o retorno para a Siderúrgica.

Além da medida emergencial, o prefeito informou que a administração municipal já iniciou o processo de contratação de vans e o treinamento dos motoristas para implantar o transporte suplementar em Sabará.

De acordo com Sargento Rodolfo, a expectativa é que o novo serviço entre em funcionamento em até 30 dias. Inicialmente, serão disponibilizadas 30 vans, número que poderá ser ampliado conforme a demanda.

As rotas do transporte suplementar serão definidas com base na pesquisa de origem e destino realizada com os moradores da cidade. Segundo o prefeito, cerca de mil respostas foram recebidas e servirão de referência para a elaboração dos itinerários.

“Estamos tão ansiosos quanto a população para resolver o problema do transporte público da cidade, mas precisamos cumprir todas as etapas burocráticas e legais para que isso aconteça”, afirmou o chefe do Executivo em vídeo divulgado nas redes sociais.

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A prefeitura acredita que o transporte suplementar ajudará a reduzir os problemas enfrentados pelos usuários e ampliar as opções de deslocamento no município.