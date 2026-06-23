Rompimento de adutora pode afetar abastecimento de água em Sabará

Moradores de diversos bairros de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem enfrentar intermitências no abastecimento de água nesta terça-feira (23). Segundo a Copasa, o problema foi causado pelo rompimento de uma adutora em um trecho da estrada que liga os municípios de Nova Lima e Sabará.

De acordo com a companhia, a previsão é que o fornecimento seja normalizado gradativamente ao longo da noite desta terça.

Entre os bairros afetados estão Centro, Paciência, Morada da Serra, Morro São Francisco, Rosário, Rosário II, Rosário III, Santana, Santo Antônio, Siderúrgica, Terra Santa, Vila Esperança, Vila Santa Cruz e Vila Real, além de outras localidades do município.

A Copasa ressalta que imóveis com caixas d'água podem não sentir os impactos da interrupção e reforça a importância do uso consciente da água durante o período de manutenção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bairros atingidos

Adelmolândia, Adelmolândia II, Águas Férreas, Alto Bela Vista, Alto do Cabral, Alto do Fidalgo, Arraial Velho, Cabral, Caieira, Campinas, Centro, Condomínio Eugenie Scharle, Conjunto Habitacional Morada da Serra, Córrego da Ilha, Distrito Industrial Operário Raimundo Fantini, Esplanada, Fogo Apagou, Gaia, Galego, Mangabeiras, Morro da Cruz, Morro São Francisco, Mundo Velho, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Ó, Paciência, Padre Chiquinho, Praia dos Bandeirantes, Rosário, Rosário II, Rosário III, Santana, Santo Antônio, Santo Antônio de Roças Grandes, Serranos, Siderúrgica, Sobradinho, Terra Santa, Vila do Triângulo, Vila Esperança, Vila Francisco de Moura, Vila Mangueiras, Vila Michel, Vila Santa Cruz, Vila Santo Antônio de Pádua e Vila Real.