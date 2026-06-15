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EDUCAÇÃO

Prefeito anuncia instalação do Colégio Tiradentes em Sabará

Colégio terá vagas para dependentes de militares e para a população em geral

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Redação
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15/06/2026 21:28

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Prefeito Sargento Rodolfo informou que a conquista foi viabilizada em articulação com o Governo de Minas Gerais
Prefeito Sargento Rodolfo informou que a conquista foi viabilizada em articulação com o Governo de Minas Gerais crédito: Prefeitura de Sabará/Reprodução

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, anunciou que o município receberá uma unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Segundo o chefe do Executivo, a conquista foi viabilizada em articulação com o Governo de Minas Gerais e deve ampliar as oportunidades educacionais na cidade.

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De acordo com o prefeito, a nova unidade contará com vagas destinadas tanto aos dependentes de militares quanto à população em geral. "Quando a gente age em conjunto, as coisas acontecem. O maior beneficiado por tudo isso é o povo sabarense", afirmou durante o anúncio.

Sargento Rodolfo também agradeceu ao governador Mateus Simões, ao secretário de Estado Marcelo Aro, ao deputado estadual Vinícius Diniz e à deputada Carol Caram pelo apoio à iniciativa.

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Segundo os participantes do anúncio, a chegada do Colégio Tiradentes representa um avanço para a educação em Sabará e deve proporcionar mais oportunidades e acesso ao ensino para os moradores do município.

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