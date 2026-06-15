Sabará recebe Selo Petronilha e se destaca na promoção da equidade racial
Certificação reforça o compromisso da cidade com a promoção da igualdade racial
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A rede municipal de ensino de Sabará recebeu, pela primeira vez, o Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, reconhecimento concedido a municípios que desenvolvem políticas e práticas voltadas à promoção da equidade racial e à valorização das histórias e culturas afro-brasileira, africana, indígena e quilombola.
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Segundo a Prefeitura de Sabará, a conquista é resultado de um trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Educação em conjunto com gestores, professores e a comunidade escolar. As ações desenvolvidas buscam fortalecer o respeito à diversidade, a inclusão e a construção de uma educação antirracista.
O selo homenageia a professora doutora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, referência nacional na educação para as relações étnico-raciais e uma das responsáveis pela formulação das diretrizes para o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas escolas brasileiras.
Para a secretária municipal de Educação, Jenifer Lourenço, o reconhecimento representa um marco para a rede de ensino. "Esse reconhecimento reflete o compromisso da Secretaria com uma educação que respeita as diferenças, valoriza as histórias e culturas afro-brasileira, africana, indígena e quilombola e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a justiça social. Trata-se de um resultado construído coletivamente, com a dedicação de gestores, professores e de toda a comunidade escolar", afirmou.
A coordenadora do projeto Minha África Brasileira e Povos Indígenas, Polyanna Nicodemos, destacou que o selo reconhece um trabalho contínuo desenvolvido nas escolas do município. "Valorizar as histórias e culturas afro-brasileira, africana, indígena e quilombola é fundamental para que os estudantes se reconheçam, se fortaleçam e compreendam a diversidade que constitui a sociedade brasileira. Esse reconhecimento também nos incentiva a seguir avançando nas ações", disse.
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De acordo com a administração municipal, a certificação reforça o compromisso da cidade com a promoção da igualdade racial e com a construção de uma educação mais inclusiva e democrática.