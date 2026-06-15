Sabará amplia proteção a crianças com nova sede do Família Acolhedora

A Prefeitura de Sabará inaugurou a nova sede do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, iniciativa voltada à proteção de crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias por situações de violação de direitos. O espaço foi implantado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Projeto Vida.

A unidade fica na rua Vereador Edson José dos Santos, nº 43, no bairro Siderúrgica, e foi estruturada para oferecer melhores condições de atendimento aos acolhidos, além de suporte às famílias acolhedoras e às famílias de origem, com o objetivo de possibilitar o retorno seguro das crianças e adolescentes ao convívio familiar.

Segundo a administração municipal, a nova sede também permitirá ampliar o acompanhamento técnico e fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Durante a inauguração, o prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, destacou a importância do investimento. "Estamos oferecendo uma estrutura mais adequada para atender crianças e adolescentes em situação de acolhimento familiar, além de garantir suporte às famílias acolhedoras e às famílias de origem. Este é mais um investimento no cuidado, na proteção e na garantia de direitos de quem mais precisa", afirmou.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Paulo Henrique, o acolhimento familiar representa uma alternativa ao acolhimento institucional e busca reduzir os impactos causados pelo afastamento do núcleo familiar.

“O acolhimento familiar é uma estratégia fundamental para minimizar os impactos no desenvolvimento das crianças e adolescentes acolhidos, que demandam do Estado essa proteção temporária em razão das múltiplas situações de violação de direitos vivenciadas. Em 2026, ampliamos os investimentos no Serviço de Acolhimento Familiar em 126,72%, com o objetivo de fortalecer o serviço e ampliar sua capacidade de proteção, bem como o número de vagas disponíveis para acolhimento, que passa a ser 50% maior do que nos anos anteriores”, destacou.

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Conforme a prefeitura, o aumento dos recursos destinados ao programa neste ano permitiu ampliar em 50% o número de vagas para acolhimento em comparação aos anos anteriores, reforçando a atuação da rede socioassistencial do município.