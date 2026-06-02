Parceria entre Prefeitura de Sabará e Estácio oferece até 70% de desconto

Moradores de Sabará que desejam ingressar no ensino superior podem aproveitar uma nova oportunidade oferecida pela Prefeitura de Sabará em parceria com a Faculdade Estácio de Sá, no bairro Floresta, em Belo Horizonte.

A iniciativa disponibiliza condições especiais para estudantes interessados em cursos de graduação, com descontos que podem chegar a 70%.

Além do benefício, quem optar pela modalidade presencial poderá garantir a Bolsa Proximidade, que oferece mais 15% de desconto sobre o valor das mensalidades.

Segundo o Executivo, a ação tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior e incentivar a qualificação profissional da população, facilitando o ingresso de novos alunos em diferentes áreas de formação.

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Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (31) 99541-8088.