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Sabará abre cadastro para interessados em atuar no transporte suplementar

Inscrição não representa autorização imediata para operar o serviço

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Redação
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Repórter
02/06/2026 16:37

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Transporte suplementar de Sabará
Transporte suplementar de Sabará crédito: Prefeitura de Sabará/Reprodução

A Prefeitura de Sabará abriu o pré-cadastro para proprietários de veículos interessados em atuar no serviço de transporte suplementar de passageiros no município. A iniciativa faz parte do processo de planejamento e estruturação do sistema, que busca ampliar as opções de mobilidade urbana para a população.

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Segundo a administração municipal, o levantamento tem como objetivo reunir informações sobre os interessados, os tipos de veículos disponíveis e as condições de operação. Os dados servirão de base para estudos técnicos e para as próximas etapas de regulamentação do serviço.

A proposta é organizar a atividade, aumentar a oferta de transporte e garantir mais segurança, qualidade e eficiência no atendimento aos usuários. O pré-cadastro é voltado a proprietários de veículos de diferentes categorias que desejam participar do futuro sistema de transporte suplementar, desde que atendam às exigências legais, operacionais e de segurança que serão definidas pelo município.

A prefeitura destaca que a inscrição não representa autorização imediata para operar o serviço. Neste momento, a ação tem caráter exclusivamente cadastral e de levantamento de informações, que serão utilizadas para análises técnicas e para o planejamento da futura regulamentação.

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Os interessados devem realizar o pré-cadastro por meio do formulário disponibilizado neste link

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