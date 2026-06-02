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Sabará realiza pesquisa para identificar demandas de transporte suplementar

Levantamento servirá de base para aprimorar a mobilidade urbana na cidade

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Redação
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Repórter
02/06/2026 13:15

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Transporte suplementar de Sabará
Transporte suplementar de Sabará crédito: Prefeitura de Sabará/Reprodução

A Prefeitura de Sabará iniciou uma Pesquisa Origem-Destino para identificar como a população se desloca pela cidade e levantar informações que possam subsidiar estudos técnicos sobre o transporte suplementar no município.

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A iniciativa busca compreender as principais necessidades de mobilidade dos moradores, incluindo regiões com maior demanda, horários de pico e possíveis trajetos que possam ser atendidos futuramente. 

Segundo a administração municipal, as informações coletadas servirão de base para o planejamento e aprimoramento da mobilidade urbana, contribuindo para a elaboração de propostas alinhadas às necessidades da população.

“O objetivo é entendermos como as pessoas se deslocam no dia a dia, quais são as principais dificuldades e onde precisamos avançar. Queremos planejar o transporte de forma responsável, com base em dados concretos, garantindo mais qualidade de vida e mobilidade para todos os sabarenses”, afirmou o prefeito Sargento Rodolfo.

A prefeitura destaca que a participação na pesquisa não configura cadastro individual e não garante benefícios, criação de direitos ou implantação de novas linhas de transporte. Conforme o Executivo, as respostas serão analisadas de forma técnica e administrativa, respeitando a legislação de proteção de dados pessoais.

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Os moradores interessados em contribuir podem acessar o formulário disponibilizado pela prefeitura neste link e responder às perguntas sobre seus deslocamentos cotidianos. A expectativa é que os resultados auxiliem na formulação de políticas públicas voltadas à melhoria do transporte e da mobilidade em Sabará.

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