Sabará amplia campanha de vacinação para pessoas a partir de 6 meses

A Prefeitura de Sabará ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde em meio ao aumento dos casos de doenças respiratórias registrados na cidade nos primeiros meses de 2026.

As doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, o cartão de vacinação.

Segundo dados parciais divulgados pela prefeitura, os atendimentos relacionados a síndromes respiratórias saltaram de 384 casos em janeiro para 1.182 em abril deste ano. Na UPA Sabará, os registros de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) também apresentaram crescimento nas primeiras semanas de 2026.

De acordo com a administração municipal, a ampliação da campanha busca aumentar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra os principais vírus da gripe, reduzindo o risco de complicações, internações e mortes causadas pela doença.

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Apesar da liberação para toda a população, a Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização dos grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades, considerados mais vulneráveis às formas graves da gripe.