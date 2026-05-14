Projeto de transporte suplementar é aprovado em Sabará, confirma prefeito

O projeto de lei que prevê a implantação do transporte suplementar em Sabará foi aprovado em primeiro turno pela Câmara Municipal nessa segunda-feira (11). A proposta, enviada pelo prefeito Sargento Rodolfo na última sexta-feira (8), pretende ampliar o atendimento do transporte público na cidade com a circulação de vans e minivans.

Segundo o chefe do Executivo, a iniciativa busca oferecer mais conforto, comodidade e alcance para os moradores de Sabará. "O transporte suplementar vai permitir que a cidade tenha um atendimento mais amplo e mais eficiente, trazendo mais comodidade para a população", destacou Rodolfo.

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Agora, o texto ainda precisa passar por uma segunda votação, prevista para a próxima segunda-feira (18). Se for aprovado novamente, a prefeitura informou que vai detalhar como o novo modelo de transporte funcionará na prática.