Sabará promove jornada de conscientização contra abuso sexual infantil

Sabará realiza, nesta sexta-feira (15), a Jornada Estadual Maio Laranja, campanha voltada à conscientização e ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorre das 14h às 17h, na Escola Municipal Adão de Fátima, no bairro Alvorada, e é aberta ao público.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sabará, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Educação e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese).

Segundo a administração municipal, o objetivo da jornada é fortalecer a rede de proteção, ampliar o acesso à informação e sensibilizar a sociedade sobre a importância da garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

A programação contará com palestras voltadas à prevenção e à proteção infantojuvenil. Entre os destaques está a apresentação de Carlos Junior, da Sedese, que abordará o uso de ferramentas lúdicas para a autoproteção de crianças e adolescentes.

Já Laudily Moura, também representante da Sedese, falará sobre a origem da campanha Maio Laranja e os cuidados necessários no ambiente digital, especialmente nas redes sociais.

O evento ainda terá uma palestra direcionada a pais e responsáveis, ministrada por Vanessa Aguido, assessora de Políticas Públicas da Sedese. O tema será “A proteção de meninas contra a violência sexual em ambientes digitais”.

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A Escola Municipal Adão de Fátima fica na rua Guaraciaba, nº 73, no bairro Alvorada.