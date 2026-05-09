Prefeito lamenta morte de criança e aciona órgão responsável pelo trecho

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, usou as redes sociais para lamentar a morte do menino Breno Emanuel, de 7 anos, que foi atropelado por uma viatura descaracterizada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na tarde dessa sexta-feira (8), em Sabará.

Breno teria soltado a mão da mãe para atravessar a BR-262, na altura do bairro Rosário, quando foi atingido pelo veículo.

O prefeito prestou sentimentos à família da criança e explicou que o trecho onde ocorreu o acidente é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Em nota, o chefe do Executivo informou que vai oficializar um novo pedido junto ao DER para a instalação de radares e/ou redutores de velocidade na via.

De acordo com Rodolfo, ele já havia protocolado divers ofícios solicitando intervenções em trechos conhecidos da rodovia, como o da "Curva do S" e do "Roda Velha". "É importante ressalta que a prefeitura não pode agir, não pode fazer nada sem que o DER faça, porque a área é deles", destacou.

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